    Raj Babbar की हीरोइन का ये कैसा हो गया हाल? 62 साल की उम्र में सॉलिड फिट है ये पुरानी एक्ट्रेस

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 06:32 PM (IST)

    80s के दशक की मशहूर एक्ट्रेसेज के बारे में सिनेमा जगत में खूब चर्चे होते हैं। आज हम आपको अभिनेता राज बब्बर की एक को-स्टार के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपने समय में बेहद खूबसूरत हुआ करती थीं। अब 62 साल की उम्र में एक्ट्रेस का हुलिया देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। 

    कहां गुम हैं यह अभिनेत्री (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा जगत में कई ऐसी अदाकाराएं रही हैं, जिन्होंने अपने दौर में बड़े पर्दे से लेकर फैंस के दिलों तक राज किया है। ऐसी ही एक अभिनेत्री अनीता राज (Anita Raj) रहीं, जो फिल्मों में कमाल की एक्टिंग और अपनी ब्यूटी को लेकर काफी जानी जाती थीं। राज बब्बर (Raj Babbar) संग फिल्म प्रेम गीत से लोकप्रियता हासिल करने वाली अनीता आज के समय में गुमनाम हैं। 

    लेकिन 62 साल की उम्र में उन्होंने जिस तरह से खुद को फिट रखा है, उसके सामने अन्य बी टाउन हसीनाएं फीकी पड़ जाएंगी।आइए एक नजर अनीता राज की लेटेस्ट तस्वीरों की तरफ डालते हैं। 

    कब कैसी दिखती हैं अनीता राज?

    अभिनेता राज बब्बर संग प्रेम गीत में अनीता राज का एक गाना दिखाया गया था, जिसके बोल थे- होठों से छूलो तुम... (Hothon Se Chhulo Tum)। इस गीत के दम पर अनीता को रातोंरात शोहरत हासिल हुई और देखते ही देखते वह 80 के दशक की मशहूर अदाकाराओं की सूची में शुमार हो गई हैं।

    आज के समय में अनीता फिल्मी दुनिया से दूर अपने परिवार संग वक्त बिताती हैं। साथ ही वही छोटे पर्दे पर एक्टिंग का हुनर दिखा रही हैं। इतना ही नहीं अनीता राज ने अब फिटनेस पर अधिक फोकस करना शुरू कर दिया है।

    जिसका अंदाजा आप अभिनेत्री के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद लेटेस्ट तस्वीरों और वीडियो को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। बदलते समय के साथ-साथ अनीता राज लुक भी पूरी तरह से बदल गया है।

    फोटोज देखकर एक पल के लिए आप उन्हें पहचान पाने में दिक्कत का सामना करेंगे। बता दें कि 1986 में अनीता राज ने सुनील हिंगोरानी के साथ शादी रचा ली थी। इनका एक बेटा भी है, जिसका नाम शिवम है। 

    अनीत राज की फिल्में-

    1982 में आई फिल्म मेंहदी रंग लाएगी से अनीता राज ने अपने एक्टिंग करियर का आगाज किया था। इसके बाद वह कई मशहूर फिल्मों में नजर आईं, जिनमें से कुछ चुनिंदा मूवीज के नाम इस प्रकार हैं- 

    • प्रेम तपस्या

    • लैला

    • नौकर बीवी का

    • फैसला मैं करूंगी

    • जान की बाजी

    • प्रेम गीत

    • खतरनाक 

    • अधर्म

    मालूम हो कि 1994 में आई घर की इज्जत फिल्म अनीता राज की हिंदी सिनेमा में आखिरी फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली।

