Raj Babbar की हीरोइन का ये कैसा हो गया हाल? 62 साल की उम्र में सॉलिड फिट है ये पुरानी एक्ट्रेस

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा जगत में कई ऐसी अदाकाराएं रही हैं, जिन्होंने अपने दौर में बड़े पर्दे से लेकर फैंस के दिलों तक राज किया है। ऐसी ही एक अभिनेत्री अनीता राज (Anita Raj) रहीं, जो फिल्मों में कमाल की एक्टिंग और अपनी ब्यूटी को लेकर काफी जानी जाती थीं। राज बब्बर (Raj Babbar) संग फिल्म प्रेम गीत से लोकप्रियता हासिल करने वाली अनीता आज के समय में गुमनाम हैं।

लेकिन 62 साल की उम्र में उन्होंने जिस तरह से खुद को फिट रखा है, उसके सामने अन्य बी टाउन हसीनाएं फीकी पड़ जाएंगी।आइए एक नजर अनीता राज की लेटेस्ट तस्वीरों की तरफ डालते हैं। कब कैसी दिखती हैं अनीता राज? अभिनेता राज बब्बर संग प्रेम गीत में अनीता राज का एक गाना दिखाया गया था, जिसके बोल थे- होठों से छूलो तुम... (Hothon Se Chhulo Tum)। इस गीत के दम पर अनीता को रातोंरात शोहरत हासिल हुई और देखते ही देखते वह 80 के दशक की मशहूर अदाकाराओं की सूची में शुमार हो गई हैं।

जिसका अंदाजा आप अभिनेत्री के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर मौजूद लेटेस्ट तस्वीरों और वीडियो को देखकर आसानी से लगा सकते हैं। बदलते समय के साथ-साथ अनीता राज लुक भी पूरी तरह से बदल गया है। फोटोज देखकर एक पल के लिए आप उन्हें पहचान पाने में दिक्कत का सामना करेंगे। बता दें कि 1986 में अनीता राज ने सुनील हिंगोरानी के साथ शादी रचा ली थी। इनका एक बेटा भी है, जिसका नाम शिवम है।