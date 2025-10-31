Language
    Anil Kapoor के ऑनस्क्रीन बेटे का 28 साल बाद बदला पूरा हुलिया, अब क्या कर रहा ये 'मासूम' एक्टर?

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 11:44 AM (IST)

    हिंदी सिनेमा में कई चाइल्ड आर्टिस्ट रहे हैं, जिन्होंने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। मगर वे बड़े होकर सिनेमा से गायब हो गए या फिर बड़े स्टार्स बन गए। चलिए आपको एक ऐसे ही चाइल्ड आर्टिस्ट के बारे में बताते हैं जो अनिल कपूर के बेटे की भूमिका निभा चुके हैं। 

    अनिल कपूर का ऑनस्क्रीन बेटा अब करता है ये काम। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका छोटी जरूर होती है, लेकिन उनकी अदाकारी दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ देती है। ऐसे ही चाइल्ड आर्टिस्ट थे जुदाई के रोमी (Judaai Romi Actor)। साल 1997 में रिलीज हुई सुपरहिट मूवी फिल्म जुदाई में इस चाइल्ड एक्टर ने श्रीदेवी और अनिल कपूर के बेटे की भूमिका निभाई थी।

    सिर्फ जुदाई ही नहीं, 90 के दशक में यह चाइल्ड आर्टिस्ट काफी पॉपुलर था। इसने सलमान खान से लेकर गोविंदा तक जैसे स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया है। यह चाइल्ड आर्टिस्ट हैं ओमकार कपूर (Omkar Kapoor)। छोटी सी उम्र में ओमकार ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। आज वह कहां और क्या कर रहे हैं, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं। 

    मासूम से छा गए थे एक्टर

    31 अक्टूबर 1986 को जन्मे ओमकार कपूर ने मात्र 10 साल की उम्र में ही सफलता हासिल कर ली थी। उनकी पहली फिल्म थी मासूम (1996) जिसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किशन का किरदार निभाया था। इस फिल्म से वह रातोंरात स्टार बन गए थे और फिर उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई।

    बड़े स्टार्स संग किया काम

    ओमकार कपूर ने इसके बाद एक लड़की प्यारी प्यारी, चाहत, हीरो नंबर 1, जुड़वां और जुदाई जैसी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका निभाई। जुदाई में अनिल के बेटे के रूप में भी उन्हें काफी लोकप्रियता मिली। इसके अलावा वह अक्षय कुमार स्टारर इंटरनेशनल खिलाड़ी और आमिर खान की मूवी मेला में भी काम कर चुके हैं।

    अब क्या कर रहे हैं चाइल्ड आर्टिस्ट ओमकार?

    साल 2002 तक ओमकार कपूर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और शोहरत हासिल की और फिर अचानक सिनेमा से गायब हो गए। आखिरकार साल 2015 में उन्होंने बतौर लीड बड़ा ब्रेक मिला और कार्तिक आर्यन के साथ प्यार का पंचनामा 2 में काम किया।

    इसके बाद वह यू मी और घर, झूठा कहीं का जैसी फिल्मों में काम किया। वह इसी साल उफ्फ ये सियापा मूवी में दिखे थे। वह वेब सीरीज में भी एक्टिव हैं। उन्होंने भ्रम और फॉरबिडन लव में काम किया है। वह इस वक्त अभिनय की दुनिया में ही अपना हुनर दिखा रहे हैं। 

