Anil Kapoor के ऑनस्क्रीन बेटे का 28 साल बाद बदला पूरा हुलिया, अब क्या कर रहा ये 'मासूम' एक्टर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। चाइल्ड आर्टिस्ट की भूमिका छोटी जरूर होती है, लेकिन उनकी अदाकारी दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ देती है। ऐसे ही चाइल्ड आर्टिस्ट थे जुदाई के रोमी (Judaai Romi Actor)। साल 1997 में रिलीज हुई सुपरहिट मूवी फिल्म जुदाई में इस चाइल्ड एक्टर ने श्रीदेवी और अनिल कपूर के बेटे की भूमिका निभाई थी।

सिर्फ जुदाई ही नहीं, 90 के दशक में यह चाइल्ड आर्टिस्ट काफी पॉपुलर था। इसने सलमान खान से लेकर गोविंदा तक जैसे स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर किया है। यह चाइल्ड आर्टिस्ट हैं ओमकार कपूर (Omkar Kapoor)। छोटी सी उम्र में ओमकार ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई थी। आज वह कहां और क्या कर रहे हैं, चलिए आपको इस बारे में बताते हैं।

मासूम से छा गए थे एक्टर 31 अक्टूबर 1986 को जन्मे ओमकार कपूर ने मात्र 10 साल की उम्र में ही सफलता हासिल कर ली थी। उनकी पहली फिल्म थी मासूम (1996) जिसमें उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट किशन का किरदार निभाया था। इस फिल्म से वह रातोंरात स्टार बन गए थे और फिर उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई।

अब क्या कर रहे हैं चाइल्ड आर्टिस्ट ओमकार? साल 2002 तक ओमकार कपूर ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया और शोहरत हासिल की और फिर अचानक सिनेमा से गायब हो गए। आखिरकार साल 2015 में उन्होंने बतौर लीड बड़ा ब्रेक मिला और कार्तिक आर्यन के साथ प्यार का पंचनामा 2 में काम किया।