    27 की उम्र में Ananya Panday हैं करोड़पति, एक फिल्म के चार्ज करती हैं इतना मोटा पैसा, जानकर उड़ जाएंगे होश

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 11:51 AM (IST)

    बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने कम उम्र में ही अभिनय करियर शुरू कर दिया था। आज वो उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। वह एक फिल्म के जितने पैसे लेती हैं, वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। 

    अनन्या पांडे की नेट वर्थ उड़ा देगी होश। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अनन्या ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और आज वह धीरे-धीरे दर्शकों के दिलों में जगह बना रही हैं।

    ड्रीम गर्ल 2, पति पत्नी और वो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी सफल फिल्में देने वालीं अनन्या पांडे को इंडस्ट्री में 6 साल हो गए हैं। उनके पास न प्रोजेक्ट की कमी है और ना ही पैसों की। वह एक-एक फिल्म के लिए इतना मोटा पैसा वसूलती हैं कि जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। 

    अनन्या पांडे की कुल संपत्ति

    अनन्या पांडे की पहली फिल्म जब रिलीज हुई, उस वक्त वो सिर्फ 20 साल की थीं और आज 27 साल की उम्र में वह करोड़ों की मालकिन हैं। बैक-टू-बैक मूवीज देने वालीं अनन्या की कुल संपत्ति करोड़ों में है। लाइफस्टाइल एशिया की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, अनन्या पांडे की कुल संपत्ति 74 करोड़ रुपये है। यह किसी उभरते सितारे के लिए बड़ी बात है। 

    Ananya Panday

    ब्रांड एंडोर्समेंट से अनन्या की मोटी कमाई

    सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, अनन्या पांडे ब्रांड एंडोर्समेंट से भी काफी पैसा कमा लेती हैं। वह लग्जरी ब्रांड शिनेल की इंडियन ब्रांड एंबेसडर हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पोस्ट से वह करीब 50 लाख रुपये कमा लेती हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्ट्रेस के 26.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कुल मिलाकर अनन्या इस वक्त करोड़पति हैं। अनन्या पांडे एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी जीती हैं। दो साल पहले ही उन्होंने मुंबई में अपना खुद का घर खरीदा था। 

    ananyapanday_1759664530_3736659370764155631_270440636

    अनन्या पांडे की अपकमिंग मूवीज

    अनन्या पांडे के वर्क फ्रंट की बात करें तो केसरी चैप्टर 2 में उन्होंने अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी। यूं तो उन्होंने कुछ हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें ओटीटी मूवी गहराइयां और सीरीज कॉल मी बे के लिए ज्यादा प्रशंसा मिली। इस वक्त वह कार्तिक आर्यन के साथ तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी और लक्ष्य लालवानी संग चांद मेरा दिल मूवीज पर काम कर रही हैं।

