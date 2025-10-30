27 की उम्र में Ananya Panday हैं करोड़पति, एक फिल्म के चार्ज करती हैं इतना मोटा पैसा, जानकर उड़ जाएंगे होश

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अनन्या ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और आज वह धीरे-धीरे दर्शकों के दिलों में जगह बना रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ड्रीम गर्ल 2, पति पत्नी और वो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी सफल फिल्में देने वालीं अनन्या पांडे को इंडस्ट्री में 6 साल हो गए हैं। उनके पास न प्रोजेक्ट की कमी है और ना ही पैसों की। वह एक-एक फिल्म के लिए इतना मोटा पैसा वसूलती हैं कि जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।

अनन्या पांडे की कुल संपत्ति अनन्या पांडे की पहली फिल्म जब रिलीज हुई, उस वक्त वो सिर्फ 20 साल की थीं और आज 27 साल की उम्र में वह करोड़ों की मालकिन हैं। बैक-टू-बैक मूवीज देने वालीं अनन्या की कुल संपत्ति करोड़ों में है। लाइफस्टाइल एशिया की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, अनन्या पांडे की कुल संपत्ति 74 करोड़ रुपये है। यह किसी उभरते सितारे के लिए बड़ी बात है।