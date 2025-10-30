27 की उम्र में Ananya Panday हैं करोड़पति, एक फिल्म के चार्ज करती हैं इतना मोटा पैसा, जानकर उड़ जाएंगे होश
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे (Ananya Panday) ने कम उम्र में ही अभिनय करियर शुरू कर दिया था। आज वो उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से एक हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है। वह एक फिल्म के जितने पैसे लेती हैं, वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे आज किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं। करण जौहर की फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अनन्या ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था और आज वह धीरे-धीरे दर्शकों के दिलों में जगह बना रही हैं।
ड्रीम गर्ल 2, पति पत्नी और वो, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी सफल फिल्में देने वालीं अनन्या पांडे को इंडस्ट्री में 6 साल हो गए हैं। उनके पास न प्रोजेक्ट की कमी है और ना ही पैसों की। वह एक-एक फिल्म के लिए इतना मोटा पैसा वसूलती हैं कि जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे।
अनन्या पांडे की कुल संपत्ति
अनन्या पांडे की पहली फिल्म जब रिलीज हुई, उस वक्त वो सिर्फ 20 साल की थीं और आज 27 साल की उम्र में वह करोड़ों की मालकिन हैं। बैक-टू-बैक मूवीज देने वालीं अनन्या की कुल संपत्ति करोड़ों में है। लाइफस्टाइल एशिया की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक, अनन्या पांडे की कुल संपत्ति 74 करोड़ रुपये है। यह किसी उभरते सितारे के लिए बड़ी बात है।
ब्रांड एंडोर्समेंट से अनन्या की मोटी कमाई
सिर्फ फिल्मों से ही नहीं, अनन्या पांडे ब्रांड एंडोर्समेंट से भी काफी पैसा कमा लेती हैं। वह लग्जरी ब्रांड शिनेल की इंडियन ब्रांड एंबेसडर हैं। इसी के साथ सोशल मीडिया पोस्ट से वह करीब 50 लाख रुपये कमा लेती हैं। इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक्ट्रेस के 26.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। कुल मिलाकर अनन्या इस वक्त करोड़पति हैं। अनन्या पांडे एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी जीती हैं। दो साल पहले ही उन्होंने मुंबई में अपना खुद का घर खरीदा था।
अनन्या पांडे की अपकमिंग मूवीज
अनन्या पांडे के वर्क फ्रंट की बात करें तो केसरी चैप्टर 2 में उन्होंने अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस दी। यूं तो उन्होंने कुछ हिट फिल्मों में काम किया, लेकिन उन्हें ओटीटी मूवी गहराइयां और सीरीज कॉल मी बे के लिए ज्यादा प्रशंसा मिली। इस वक्त वह कार्तिक आर्यन के साथ तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी और लक्ष्य लालवानी संग चांद मेरा दिल मूवीज पर काम कर रही हैं।
