7 दिन में तैयार में हुआ था मोगैंबो का कॉस्टयूम, Amrish Puri के विलेन लुक के लिए खर्च हुई थी इतनी रकम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 1987 में निर्देशक शेखर कपूर और निर्माता बोनी कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया को रिलीज किया गया। इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में अनिल कपूर और श्रीदेवी जैसे कलाकारों ने लीड रोल प्ले किया। जबकि सिनेमा जगत के दिग्गज अभिनेता रहे अमरीश पुरी मिस्टर इंडिया के मोगैंबो बने थे। खलनायक की इस भूमिका में अपने दमदार डायलॉग और एक्टिंग के दम पर पुरी का ये किरदार आज भी अमर है।



आज हम आपको मिस्टर इंडिया के मोगैंबो के कॉस्टयूम मेकिंग की दिलचस्प स्टोरी बताने जा रहे हैं, जिसको बनने में 7 दिनों का समय लगा था और डिजाइनर ने तगड़ी फीस भी ली थी।

कैसे तैयार हुआ मोगैंबो का लुक? दरअसल मिस्टर इंडिया के विलेन मोगैंबो का लुक मशहूर डिजाइनर माधव अगस्ती ने डिजाइन किया था। अगस्ती ने इसके पीछे की स्टोरी को अपनी किताब स्टिचिंग स्टारडम: फॉर आइकॉन्स, ऑन एंड ऑफस्क्रीन्स में विस्तार से बताया है। उन्होंने लिखा है- फिल्म के निर्देशक शेखर और निर्माता बोनी कपूर मेरी दुकान पर आए है। उन्होंने मुझे बताया है कि उन्हें ऐसे विलेन का कॉस्टयूम रेडी करना है, जिसमें विदेशी तानाशाह और देशी जमींदार वाला टच मौजूद रहे।

इसे बनने में 7 दिनों का समय लगा और मैंने करीब 25 हजार रुपये फीस ली। लेकिन मेरी कारीगरी का नमूना देखकर बोनी कपूर काफी खुश हुए और उन्होंने मुझे इनाम के तौर 10 हजार की अतिरिक्त धनराशि और दी। इस तरह से मोगैंबो की वेशभूषा बनाने के लिए मुझे कुल 35 हजार रुपये मिले।