आधी रात को क्यों 'खामोश' हुए Amitabh Bachchan, फैंस को हुई चिंता
Amitabh Bachchan: बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन अक्सर देश के छोटे बड़े मु्द्दों में अपनी राय देते हैं। लेकिन आज आधी रात को उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि उनके फैंस सोच में पड़ गए कि आखिर उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन देश या इंडस्ट्री में होने वाले मु्द्दों या हादसों पर अक्सर अपनी राय देते हैं या संवेदना व्यक्त करते हैं। ज्यादातर अमिताभट्विटर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो ट्वीट किया उस पर उनके फैंस सोच में पड़ गए।
अमिताभ ने किया ये ट्वीट
अमिताभ ने ट्वीट रात को लगभग 3-3.30 के बीच किया है और सोचने वाली बात ये है कि उन्होंने ये ट्वीटब्लैंक छोड़ा है, यानि उसमें कुछ नहीं लिखा। बिगबी ने हमेशा की तरह अपने ट्वीट का नंबर लिखा, 'T 5561- और इसे खाली छोड़ दिया। अब उनके फॉलोअर इस बात से सोच में पड़ गए हैं कि आखिर बिगबी आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। इसे उन्होंने धरम पाजी और दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर देखा।
T 5561 -— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) November 10, 2025
क्या बोले बिग बी के फैंस
इस ट्वीट को करते ही फैंस ने कमेंट सेक्शन में बिगबी के लिए कई सवाल छोड़ दिए। एक ने लिखा, 'इंक खत्म हो गई क्या सर'। वहीं एक ने बोला- एक बार वीरू को देख आना जय, वोहॉस्पिटल में भर्ती है, ये दोस्ती नहीं तोड़ना'।एक ने लिखा, 'अपने दोस्त धर्मेंद्र के लिए लिख देते'। एक ने लिखा, 'धरम जी या दिल्ली ब्लास्ट किसी पर तो कुछ बोलते'। एक ने पूछा, 'ऐसी क्या बात है जिसने आपको खामोश कर दिया'।
हॉस्पिटल में भर्ती हैं धर्मेंद्र
अमिताभ बच्चन के को-स्टार और दोस्त इस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती हैं, सांस लेने में तकलीफ की समस्या के चलते धर्मेंद्र को मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। वहीं कल से उनकी निधन की अफवाहें भी उड़ रही हैं जिसके बाद हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसे खारिज किया। अब अमिताभ के इस ट्वीट को उनके दोस्त के स्वास्थ्य से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अब ये तो बिग बी ही जाने कि उन्होंने ये ट्वीट क्यों किया।
अमिताभ बच्चन इस वक्त कौन बनेगा करोड़पति होस्ट कर रहे हैं वहीं उनकी आने वाली फिल्मों में ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 है जो 2026 में रिलीज होने के लिए शेड्यूल है।
