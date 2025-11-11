आधी रात को क्यों 'खामोश' हुए Amitabh Bachchan, फैंस को हुई चिंता

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन देश या इंडस्ट्री में होने वाले मु्द्दों या हादसों पर अक्सर अपनी राय देते हैं या संवेदना व्यक्त करते हैं। ज्यादातर अमिताभट्विटर पर अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने जो ट्वीट किया उस पर उनके फैंस सोच में पड़ गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अमिताभ ने किया ये ट्वीट अमिताभ ने ट्वीट रात को लगभग 3-3.30 के बीच किया है और सोचने वाली बात ये है कि उन्होंने ये ट्वीटब्लैंक छोड़ा है, यानि उसमें कुछ नहीं लिखा। बिगबी ने हमेशा की तरह अपने ट्वीट का नंबर लिखा, 'T 5561- और इसे खाली छोड़ दिया। अब उनके फॉलोअर इस बात से सोच में पड़ गए हैं कि आखिर बिगबी आखिर क्या कहना चाह रहे हैं। इसे उन्होंने धरम पाजी और दिल्ली ब्लास्ट से जोड़कर देखा।