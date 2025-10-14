Labubu डॉल के फैन हुए अमिताभ बच्चन, यूजर्स ने पूछा-क्या इसकी मुलाकात जया जी से हुई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस साल की शुरुआत में लबुबू डॉल का क्रेज पूरे देशभर में देखने को मिल रहा था। कई सितारों ने भी जमकर इस डॉल को फ्लॉन्ट किया। अनन्या पांडे से लेकर, उर्वशी रौतेला, शिल्पा शेट्टी और मौनी रॉय सहित कई लोग जहां जाते, उनके पास लबुबू डॉल नजर आती।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हालांकि, धीरे-धीरे इस डॉल को लेकर अफवाह उड़ी और लोगों ने लबुबू को जलाना शुरू कर दिया। एक बार फिर से बॉलीवुड में लबुबू का क्रेज लौटकर आया है और इसे लाने वाले कोई और नहीं, बल्कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपनी लबुबू डॉल की एक झलक शेयर की है, जिसे देखने के बाद जया बच्चन का नाम लेकर कुछ फैंस मसखरी कर रहे हैं।

अमिताभ बच्चन ने यूं दिया लबुबू डॉल का इंट्रोडक्शन अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी न्यू लबुबू डॉल का इंट्रोडक्शन देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने इस लबुबू डॉल को अपनी कार में आगे मिरर पर लगाया हुआ है और वह पीछे से वॉइस ओवर करते हुए कहते हैं, "लेडीज एंड जेंटलमेन, प्रेजेंटिंग द लबुबू, नाऊ इन माय कार"। इस वीडियो को शेयर करने के साथ बिग बी ने हैशटैग में लिखा #लबुबू हाहाहा।

View this post on Instagram A post shared by Amitabh Bachchan (@amitabhbachchan) जया जी और लबुबू का झगड़ा हो जाए- यूजर्स एक यूजर ने अमिताभ बच्चन की लबुबू डॉल पर मसखरी लेते हुए लिखा, "लबुबू अगर जया जी से एक बार मिल ले, तो शानदार बैटल हो जाएगी"। दूसरे यूजर ने लिखा, "हाहा..द ओरिजिनल OG। क्या आवाज है, क्या करिज्मा है। लबुबू कितनी लकी है, उस हवा में सांस ले रहा है, जिसमें अमिताभ सर ले रहे हैं"।