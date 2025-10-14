Language
    Labubu डॉल के फैन हुए अमिताभ बच्चन, यूजर्स ने पूछा-क्या इसकी मुलाकात जया जी से हुई

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:26 PM (IST)

    एक समय पर लबुबू डॉल का क्रेज बॉलीवुड में इस कदर छाया था कि हर कोई यही लेकर घूम रहा था। हालांकि, जहां सभी ने इस खतरनाक दिखने वाली डॉल को खुद से अलग कर दिया है, तो वहीं अब अमिताभ बच्चन पर लबुबू का खुमार चढ़ चुका है। उनकी एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है। 

    अमिताभ बच्चन ने शेयर की अपनी लबुबू डॉल/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस साल की शुरुआत में लबुबू डॉल का क्रेज पूरे देशभर में देखने को मिल रहा था। कई सितारों ने भी जमकर इस डॉल को फ्लॉन्ट किया। अनन्या पांडे से लेकर, उर्वशी रौतेला, शिल्पा शेट्टी और मौनी रॉय सहित कई लोग जहां जाते, उनके पास लबुबू डॉल नजर आती।  

    हालांकि, धीरे-धीरे इस डॉल को लेकर अफवाह उड़ी और लोगों ने लबुबू को जलाना शुरू कर दिया। एक बार फिर से बॉलीवुड में लबुबू का क्रेज लौटकर आया है और इसे लाने वाले कोई और नहीं, बल्कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपनी लबुबू डॉल की एक झलक शेयर की है, जिसे देखने के बाद जया बच्चन का नाम लेकर कुछ फैंस मसखरी कर रहे हैं। 

    अमिताभ बच्चन ने यूं दिया लबुबू डॉल का इंट्रोडक्शन 

    अमिताभ बच्चन ने हाल ही में अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी न्यू लबुबू डॉल का इंट्रोडक्शन देते हुए दिखाई दिए। उन्होंने इस लबुबू डॉल को अपनी कार में आगे मिरर पर लगाया हुआ है और वह पीछे से वॉइस ओवर करते हुए कहते हैं, "लेडीज एंड जेंटलमेन, प्रेजेंटिंग द लबुबू, नाऊ इन माय कार"। इस वीडियो को शेयर करने के साथ बिग बी ने हैशटैग में लिखा #लबुबू हाहाहा। 

    बिग बी की पोस्ट की गई ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो पर कमेंट करते हुए कुछ फैंस अमिताभ बच्चन की आवाज की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं, तो वहीं कुछ जया बच्चन के गुस्से वाले फेस से लबुबू डॉल की तुलना कर रहे हैं। 

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Amitabh Bachchan (@amitabhbachchan)

    जया जी और लबुबू का झगड़ा हो जाए- यूजर्स 

    एक यूजर ने अमिताभ बच्चन की लबुबू डॉल पर मसखरी लेते हुए लिखा, "लबुबू अगर जया जी से एक बार मिल ले, तो शानदार बैटल हो जाएगी"। दूसरे यूजर ने लिखा, "हाहा..द ओरिजिनल OG। क्या आवाज है, क्या करिज्मा है। लबुबू कितनी लकी है, उस हवा में सांस ले रहा है, जिसमें अमिताभ सर ले रहे हैं"। 

    एक और अन्य यूजर ने लिखा, "ये पहले ही इतना पॉपुलर था और अब बिग बी के वीडियो के बाद इसका क्रेज और भी बढ़ जाएगा"। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही अमिताभ बच्चन ने अपना 84वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। 

