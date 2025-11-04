नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म से फूले नहीं समा रहे अमिताभ बच्चन, Ikkis की तारीफ में बांधे पुल
Amitabh Bachchan ने 'इक्कीस' से पहले अपने नाती अगस्त्य नंदा का उत्साह बढ़ाया है। इस फ़िल्म में अगस्त्य सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की भूमिका निभा रहे हैं। इस फिल्म को श्रीराम राघवन निर्देशित कर रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जितना प्यार बड़े पर्दे से करते हैं उतना ही अपने परिवार से करते हैं। अभिनेता ने हाल ही में अपने पोते अगस्त्य नंदा के लिए एक पोस्ट शेयर की, जो श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' में अपनी अगली बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार, यह फिल्म भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेताओं में से एक, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की वीरता पर आधारित है।
अमिताभ बच्चन को नाती पर हुआ गर्व
मंगलवार, 4 नवंबर को फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए, अमिताभ ने लिखा, 'अगस्त्य, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। प्यार और सफलता की शुभकामनाएं। 25 दिसंबर को, बहादुरी सिनेमाघरों में दस्तक देगी। भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र नायक, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की अनकही सच्ची कहानी के गवाह बनिए। इस क्रिसमस पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में'।
इक्कीस की कहानी
श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित और मैडॉक फिल्म्स के तहत दिनेश विजान द्वारा निर्मित, 'इक्कीस' 1971 के भारत-पाक युद्ध को 21 वर्षीय अरुण खेत्रपाल के नजरिए से दर्शाती है, जो बसंतर की लड़ाई में शहीद हो गए थे। इस फिल्म में अगस्त्य नंदा मुख्य भूमिका में हैं, साथ ही धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर, इस मार्मिक युद्ध ड्रामा के लिए दमदार कलाकारों की टोली लेकर आए हैं।
कब रिलीज होगी फिल्म
अगस्त्य ने 2023 में जोया अख्तर की 'द आर्चीज़' से अपनी शुरुआत की थी, जो प्रतिष्ठित अमेरिकी कॉमिक्स का नेटफ्लिक्स रूपांतरण है, जिसमें उन्होंने सुहाना खान, खुशी कपूर और मिहिर आहूजा के साथ काम किया था। 'इक्कीस' के साथ, युवा अभिनेता रिवरडेल की हल्की-फुल्की दुनिया से साहस और बलिदान से भरी कहानी की ओर कदम बढ़ा रहे हैं।
