नाती अगस्त्य नंदा की फिल्म से फूले नहीं समा रहे अमिताभ बच्चन, Ikkis की तारीफ में बांधे पुल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जितना प्यार बड़े पर्दे से करते हैं उतना ही अपने परिवार से करते हैं। अभिनेता ने हाल ही में अपने पोते अगस्त्य नंदा के लिए एक पोस्ट शेयर की, जो श्रीराम राघवन की फिल्म 'इक्कीस' में अपनी अगली बड़ी भूमिका निभाने जा रहे हैं। 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार, यह फिल्म भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेताओं में से एक, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की वीरता पर आधारित है।

अमिताभ बच्चन को नाती पर हुआ गर्व मंगलवार, 4 नवंबर को फिल्म का ट्रेलर शेयर करते हुए, अमिताभ ने लिखा, 'अगस्त्य, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। प्यार और सफलता की शुभकामनाएं। 25 दिसंबर को, बहादुरी सिनेमाघरों में दस्तक देगी। भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र नायक, सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की अनकही सच्ची कहानी के गवाह बनिए। इस क्रिसमस पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में'।