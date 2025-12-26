किसके प्यार में पागल हैं Amaal Mallik? सिंगर ने बताई 'मिस्ट्री गर्ल' की सच्चाई

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में अमाल मलिक ने बताया कि उन्हें एक मिस्ट्री गर्ल के लिए फीलिंग्स थीं, लेकिन यह रिश्ता या प्यार एकतरफा था। उन्होंने कहा कि उसे उनकी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था और वह रियलिटी शो में पहली बार अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। अब शो खत्म होने के हफ्तों बाद, अमाल ने उस लड़की के बारे में अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया कि जैसा उन्होंने सोचा था, वैसा नहीं हुआ।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उन्होंने साफ किया कि वह सिंगल हैं और बताया कि हालांकि वह शो या उसके मेकर्स को दोष नहीं देते, लेकिन उन्होंने कहा कि बाहर की दुनिया कहानियां बनाने में बिजी थी और उन्हें घर के सदस्यों से गलत तरीके से जोड़ रही थी। अमाल ने कहा कि वह मिस्ट्री गर्ल इंडस्ट्री से नहीं थी और उसने वही माना जो लिखा गया था और उसे लगा कि दूर रहना ही ज्यादा अच्छा है।

क्या सच में है कोई सीक्रेट गर्ल अमाल ने बिग बॉस 19 में अपने समय के बारे में बात की और कहा, 'दुख की बात है कि कुछ बातें मेरी जानकारी से बाहर थीं और मुझे मेरी इमेज और मेरी जर्नी को जिस तरह से दिखाया गया। शो या उसके मेकर्स से कोई पछतावा नहीं है, लेकिन पूरी ऑडियंस ने दोस्ती को शिपिंग में, इज्जत को डेटिंग में बदल दिया और मेरी एक मुस्कान को भी किसी के मेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड होने की हेडलाइन बना दिया। कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं थी, कभी कोई छिपा हुआ रिश्ता नहीं था। जो था, वह सिर्फ एक बातचीत थी जो मेरे दिल से शुरू हुई थी। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं पूरे देश के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा हूं। जिसे मैं सुनाना चाहता था, उसने सुन लिया। लेकिन अगर आप ड्रामा ढूंढ रहे हैं, तो कोई नहीं है। अगर आप नाम ढूंढ रहे हैं, तो कोई नहीं मिलेगा। और अगर आप दोष ढूंढ रहे हैं, तो यह किसी एक इंसान का नहीं है, बल्कि घर के बाहर एक सिस्टम का है जहां शोर ईमानदारी से ज्यादा तेज होता है'।