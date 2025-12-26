Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    किसके प्यार में पागल हैं Amaal Mallik? सिंगर ने बताई 'मिस्ट्री गर्ल' की सच्चाई

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 06:48 PM (IST)

    बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट और सिंगर Amaal Mallik ने मिस्ट्री गर्ल के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि चीजें वैसी नहीं हुईं जैसा उन्होंने सोचा था। सिंगर ने ...और पढ़ें

    Hero Image

    कौन है अमाल मलिक की लेडी लव?

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस 19 में अमाल मलिक ने बताया कि उन्हें एक मिस्ट्री गर्ल के लिए फीलिंग्स थीं, लेकिन यह रिश्ता या प्यार एकतरफा था। उन्होंने कहा कि उसे उनकी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं था और वह रियलिटी शो में पहली बार अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। अब शो खत्म होने के हफ्तों बाद, अमाल ने उस लड़की के बारे में अपनी चुप्पी तोड़ी है और बताया कि जैसा उन्होंने सोचा था, वैसा नहीं हुआ।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने साफ किया कि वह सिंगल हैं और बताया कि हालांकि वह शो या उसके मेकर्स को दोष नहीं देते, लेकिन उन्होंने कहा कि बाहर की दुनिया कहानियां बनाने में बिजी थी और उन्हें घर के सदस्यों से गलत तरीके से जोड़ रही थी। अमाल ने कहा कि वह मिस्ट्री गर्ल इंडस्ट्री से नहीं थी और उसने वही माना जो लिखा गया था और उसे लगा कि दूर रहना ही ज्यादा अच्छा है।

    यह भी पढ़ें- Amaal Malik ने सचेत-परंपरा से माफी मांगने पर दिया ऐसा रिएक्शन, वायरल वीडियो देख फैंस हुए हैरान

    अभी सिंगल हैं अमाल मलिक?

    एक बातचीत में अमाल मलिक ने अपने मौजूदा रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में बात की और कहा, 'मैं अभी भी सिंगल हूं। जैसा मैंने सोचा था, वैसा नहीं हुआ। शो की वजह से वो एक चीज तो जिंदगी से हट गई। यानी वो बात पूरी नहीं हुई और ये बात मुझे दो दिन पहले ही समझ आई। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बिग बॉस 19 से बहुत प्यार और सफलता मिली, लेकिन लड़की के साथ उनके रिश्ते में 'बहुत कुछ गलत हो गया'। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने जो कुछ गलत हुआ, उसे समेटने के लिए कुछ लिखा है।

    amaal mallik (1)

    क्या सच में है कोई सीक्रेट गर्ल

    अमाल ने बिग बॉस 19 में अपने समय के बारे में बात की और कहा, 'दुख की बात है कि कुछ बातें मेरी जानकारी से बाहर थीं और मुझे मेरी इमेज और मेरी जर्नी को जिस तरह से दिखाया गया। शो या उसके मेकर्स से कोई पछतावा नहीं है, लेकिन पूरी ऑडियंस ने दोस्ती को शिपिंग में, इज्जत को डेटिंग में बदल दिया और मेरी एक मुस्कान को भी किसी के मेरी सीक्रेट गर्लफ्रेंड होने की हेडलाइन बना दिया। कोई सीक्रेट गर्लफ्रेंड नहीं थी, कभी कोई छिपा हुआ रिश्ता नहीं था। जो था, वह सिर्फ एक बातचीत थी जो मेरे दिल से शुरू हुई थी। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मैं पूरे देश के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा हूं। जिसे मैं सुनाना चाहता था, उसने सुन लिया। लेकिन अगर आप ड्रामा ढूंढ रहे हैं, तो कोई नहीं है। अगर आप नाम ढूंढ रहे हैं, तो कोई नहीं मिलेगा। और अगर आप दोष ढूंढ रहे हैं, तो यह किसी एक इंसान का नहीं है, बल्कि घर के बाहर एक सिस्टम का है जहां शोर ईमानदारी से ज्यादा तेज होता है'।

    amaal mallik (2)

    प्यार में लकी नहीं रहे अमाल

    अमाल ने खुलासा करते हुए कहा, 'मैं और वह खास इंसान जिसके साथ मैं इस घर में आने से एक रात पहले डिनर पर गया था, वह आज मेरी जिंदगी में नहीं है। उन्होंने कहा कि वह उसे पिछले 13 सालों से जानते थे और वे दोस्त थे। उन्होंने आगे कहा कि वह प्यार के मामले में कभी लकी नहीं रहे और लोगों से घर के सदस्यों के साथ उनके रिश्तों के बारे में सभी झूठी अटकलों को खत्म करने का आग्रह किया।

    यह भी पढ़ें- Sachet-Parampara कंट्रोवर्सी पर Amaal Malik ने किया रिएक्ट, कहा- 'जिसे दिक्कत है वो कार्ट...'