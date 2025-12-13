Sachet-Parampara कंट्रोवर्सी पर Amaal Malik ने किया रिएक्ट, कहा- 'जिसे दिक्कत है वो कार्ट...'
अमाल मलिक और सचेत-परंपरा के बीच 'बेख्याली' गाने के क्रेडिट को लेकर विवाद गहरा गया है। सचेत-परंपरा ने अमाल पर गाने का श्रेय लेने का आरोप लगा ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमाल मलिक और सचेत-परंपरा के बीच चल रही सार्वजनिक बहस ने एक नया मोड़ ले लिया है। संगीत की इस जोड़ी ने बिग बॉस 19 के प्रतियोगी अमाल मलिक पर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म कबीर सिंह के गाने बेख्याली का श्रेय बार-बार लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब अमाल ने भी इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है।
जूम से बात करते हुए अमाल मलिक ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी दूसरे के काम का श्रेय नहीं लिया है। उन्होंने कहा, 'मैं हर बात मानूंगा, लेकिन सच बोलूंगा। अगर कोई इंडस्ट्री में मेरा नाम खराब करना चाहता है, जो वे करते हैं, अगर कोई इंटरव्यू के जरिए यह कहना चाहता है कि ‘उसने भी रीमिक्स किया तो किया’, तो कैसे किया वो भी आप देखिए।”
मैंने किसी का क्रेडिट नहीं लिया - अमाल
कंपोजर ने कहा कि वो क्रेडिट देने में हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं से भी कोई गलती न हो। अमाल ने आगे कहा, “किसका क्रेडिट खाया? कभी बोला है कि ये गाना मेरा है या बोला है कि रीक्रिएट नहीं किया? लोग दूसरों के गानों पर अपना नाम लिख देते हैं और कहते हैं मैंने बनाया। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। क्या किसी संगीतकार ने, जिसके गाने को मैंने रीक्रिएट किया है, उठकर कहा है कि उसने मेरे गाने को बर्बाद कर दिया है? कभी नहीं। आप जाकर देख लीजिए कि पहले क्या हुआ है।”
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 Grand Finale: मिल गए Top 2 फाइनलिस्ट! सलमान खान स्टेज पर इनमें से एक को बनाएंगे Winner?
कोई केस नहीं करता - अमाल
इस मामले को ऑनलाइन उछाले जाने पर सवाल उठाते हुए अमाल ने कहा कि इसे औपचारिक रूप से सुलझाया जाना चाहिए था।उन्होंने कहा, “वे मेरे सामने कभी ऐसा नहीं कहते क्योंकि उनमें से आधे मुझसे डरते हैं, और यही सच है। वे कभी आकर मुझसे बात नहीं करेंगे। वे इंस्टाग्राम पर ही बोलेंगे, अदालत में केस नहीं करेंगे। अगर किसी को कोई समस्या है, तो सीधे अदालत में जाएं। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके संगीत की नकल की है, तो मानहानि का केस करें।”
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।