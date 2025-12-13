Sachet-Parampara कंट्रोवर्सी पर Amaal Malik ने किया रिएक्ट, कहा- 'जिसे दिक्कत है वो कार्ट...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अमाल मलिक और सचेत-परंपरा के बीच चल रही सार्वजनिक बहस ने एक नया मोड़ ले लिया है। संगीत की इस जोड़ी ने बिग बॉस 19 के प्रतियोगी अमाल मलिक पर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म कबीर सिंह के गाने बेख्याली का श्रेय बार-बार लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद अब अमाल ने भी इन आरोपों पर प्रतिक्रिया दी है।

जूम से बात करते हुए अमाल मलिक ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी दूसरे के काम का श्रेय नहीं लिया है। उन्होंने कहा, 'मैं हर बात मानूंगा, लेकिन सच बोलूंगा। अगर कोई इंडस्ट्री में मेरा नाम खराब करना चाहता है, जो वे करते हैं, अगर कोई इंटरव्यू के जरिए यह कहना चाहता है कि ‘उसने भी रीमिक्स किया तो किया’, तो कैसे किया वो भी आप देखिए।”