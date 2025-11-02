Allu Arjun के छोटे भाई अल्लू सिरीश ने की सगाई, कौन बनेंगी 'पुष्पराज' के परिवार की बहू?
Allu Sirish और नयनिका की सगाई टॉलीवुड इंडस्ट्री में चर्चा का विषय बन गई है। इस कपल ने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में एक ग्रेंड इवेंट में इसे ऑफिशियल बना दिया। सगाई इवेंट से उनकी खूबसूरत तस्वीरें वायरल हो रही हैं और फैस उन्हें देखकर खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता अल्लू सिरीश ने शुक्रवार शाम हैदराबाद में एक प्राइवेट सेरेमनी में नयनिका से सगाई कर ली। इस समारोह में चिरंजीवी, नागा बाबू, पवन कल्याण की पत्नी अन्ना लेजनेवा और कोनिडेला- अल्लू परिवार के चचेरे भाई-बहन शामिल हुए। अल्लू अर्जुन और राम चरण ने भी नए जोड़े को बधाई देते हुए तस्वीरें शेयर कीं।
राम ने सभी कजिन्स और खुद की एक ग्रुप तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वे सिरीश का हाथ थामे हुए हैं। तस्वीर में श्रीजा कोनिडेला, लावण्या त्रिपाठी, वरुण तेज, अल्लू बॉबी, उपासना कोनिडेला, स्नेहा रेड्डी और अर्जुन भी नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'आपके लिए बहुत खुश हूं, अल्लू सिरीश बधाई हो!आपको और नयनिका को जीवन भर खुशियों, प्यार और साथ की शुभकामनाएं'।
चिरंजीवी समेत इन स्टार्स ने दर्ज की मौजूदगी
सगाई समारोह में चिरंजीवी, नागा बाबू, अन्ना, साई दुर्गा तेज, वैष्णव तेज और परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हुए। सिरीश ने 1 अक्टूबर को पेरिस में हाथों में हाथ डाले एक तस्वीर शेयर करके नयनिका से अपनी सगाई की घोषणा की। 31 अक्टूबर को सगाई से पहले उन्होंने एक तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें दिखाया गया था कि कैसे चक्रवात के कारण उनके बाहरी समारोह की योजनाएं विफल हो रही हैं। सगाई के बाद, सिरीश ने इंस्टाग्राम पर अपनी और नयनिका की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैं आखिरकार और खुशी-खुशी अपने जीवन के प्यार, नयनिका से सगाई कर रहा हूं'।
एक्टर निखिल सिद्धार्थ ने कमेंट किया, 'बधाई हो सिरी भाई आपके लिए बहुत खुश हूं। सुशांत ए ने लिखा, 'आप दोनों को बधाई'। प्रियामणि ने भी कमेंट किया, 'बधाई हो सिरी'। जबकि प्रज्ञा जायसवाल ने लिखा, 'बहुत-बहुत बधाई सिरी'।
कौन हैं नयनिका?
नयनिका हैदराबाद की रहने वाली हैं और एक संपन्न बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, नयनिका रेड्डी कुछ साल पहले एक कॉमन फ्रेंड के जरिए अल्लू सिरीश से मिली थीं। 31 अक्टूबर को अपनी सगाई के साथ इसे ऑफिशियल बनाने से पहले दोनों लगभग दो साल तक रिलेशनशिप में रहे और उन्होंने जानबूझकर अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से उजागर नहीं किया। सालों तक साथ रहने के बाद इस कपल ने सगाई समारोह के साथ अपने रिश्ते को ऑफिशियल बना दिया है।
सिरीश पिछली बार 2024 में आई फिल्म बडी में नजर आए थे और उन्होंने अभी तक अपनी अपकमिंग परियोजनाओं की घोषणा नहीं की है।
