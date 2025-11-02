Allu Arjun के छोटे भाई अल्लू सिरीश ने की सगाई, कौन बनेंगी 'पुष्पराज' के परिवार की बहू?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता अल्लू सिरीश ने शुक्रवार शाम हैदराबाद में एक प्राइवेट सेरेमनी में नयनिका से सगाई कर ली। इस समारोह में चिरंजीवी, नागा बाबू, पवन कल्याण की पत्नी अन्ना लेजनेवा और कोनिडेला- अल्लू परिवार के चचेरे भाई-बहन शामिल हुए। अल्लू अर्जुन और राम चरण ने भी नए जोड़े को बधाई देते हुए तस्वीरें शेयर कीं।

राम ने सभी कजिन्स और खुद की एक ग्रुप तस्वीर पोस्ट की है जिसमें वे सिरीश का हाथ थामे हुए हैं। तस्वीर में श्रीजा कोनिडेला, लावण्या त्रिपाठी, वरुण तेज, अल्लू बॉबी, उपासना कोनिडेला, स्नेहा रेड्डी और अर्जुन भी नजर आ रहे हैं। इसे शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन लिखा, 'आपके लिए बहुत खुश हूं, अल्लू सिरीश बधाई हो!आपको और नयनिका को जीवन भर खुशियों, प्यार और साथ की शुभकामनाएं'।