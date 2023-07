Neetu Kapoor Birthday: आलिया भट्ट ने 'सासू मां' को बताया 'क्वीन', नीतू कपूर को पार्टी में खली बहू-पोती की कमी

Neetu Kapoor Birthday बॉलीवुड एक्ट्रेस नीतू कपूर आज 65 साल की हो गईं। इंटली में एक्ट्रेस ने अपने बच्चों के साथ जन्मदिन मनाया। हालांकि इस दौरान उनकी बहू आलिया भट्ट और पोती राहा नहीं मौजूद रहीं। आलिया भले ही सासू मां की बर्थडे पार्टी में शामिल नहीं हुईं लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने नीतू को खास अंदाज में बधाई दी है।

Alia Bhatt wished Neetu Kapoor on her birthday with a cute post. Photo- Instagram

HighLights नीतू कपूर के बर्थडे पर आलिया भट्ट ने किया पोस्ट आलिया भट्ट ने सासू मां को बताया क्वीन सासू मां के बर्थडे सेलिब्रेशन से गायब रहीं आलिया-राहा

Edited By: Rinki Tiwari