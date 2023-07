Neetu Kapoor ने शेयर की करिश्मा, करीना और रणबीर के बचपन की फोटो, असली फैन हैं तो अपने फेवरेट को पहचानें

Neetu Kapoor Shares Ranbir Kareena And Karisma Childhood Photo करीना कपूर करिश्मा कपूर और रणबीर कपूर बॉलीवुड के बेहद पॉपुलर स्टार्स हैं। फैंस इनसे जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए बेताब रहते हैं। अब तीनों के बचपन की एक अनदेखी फोटो सामने आई है जिसे नीतू कपूर ने शेयर किया है। इस थ्रोबैक फोटो में तीनों को पहचानना बेहद मुश्किल है।

Neetu Kapoor Shares Ranbir Kapoor, Kareena Kapoor, Karisma Kapoor Childhood Photo, Instagram

Edited By: Vaishali Chandra