Animal Release Postponed: रणबीर कपूर-रश्मिका मंदाना की 'एनिमल' हुई पोस्टपोन, अब नहीं होगी गदर-OMG 2 से टक्कर

नई दिल्ली, जेएनएन। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर मोस्ट अवेटेड एक्शन-थ्रिलर एनिमल की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले यह फिल्म 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी। अभी नई रिलीज डेट की घोषणा नहीं की गई है। सिनेमाघरों में इसकी टक्कर सनी देओल की पावर एक्शन फिल्म गदर और अक्षय कुमार की ओह माय गॉड 2 से होने वाली थी, जो कि अब टल गई है।

संदीप रेड्डी वांगा की निर्देशित एनिमल में अनिल कपूर, बॉबी देओल और रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में हैं। इससे पहले मार्केट में हलचल तेज हो गई थी कि एनिमल, गदर और ओह माय गॉड की टक्कर में आखिर नुकसान किसका ज्यादा होने वाला है।

फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श ने शनिवार को ट्विटर पर अपडेट शेयर किया। उन्होंने ट्वीट किया, “एक्सक्लूसिव… एनिमल स्वतंत्रता दिवस वीकेंड पर नहीं आ रहा… एनिमल – अभिनेता रणबीर कपूर और निर्देशक संदीप रेड्डी वंगा की फिल्म अब 11 अगस्त को रिलीज नहीं होगी। हां, फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। एक नई रिलीज डेट आने वाले दिनों में घोषणा की जाएगी। भूषणकुमार।”

#Xclusiv… ‘ANIMAL’ NOT ARRIVING ON INDEPENDENCE DAY WEEKEND… #Animal - starring #RanbirKapoor and directed by #SandeepReddyVanga - *won’t* release on 11 Aug 2023… Yes, the film has been postponed… A new release date will be announced in the coming days. #BhushanKumar pic.twitter.com/H55HDfvWxr