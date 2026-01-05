रणवीर सिंह की Dhurandhar के तूफान से डरे अक्षय कुमार, बदल डाली अपनी फिल्म की रिलीज डेट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में अक्सर कुछ फिल्में ऐसी आती हैं, जिन्हें दर्शक शायद जीवनभर याद रखते हैं। साल 2025 के आखिर में एक ऐसी ही फिल्म आई, जिसने ये साबित किया कि अच्छी फिल्म और कहानी को जब जगह मिल जाए तो ऑडिएंस अपने आप उस फिल्म पर प्यार बरसाने लगती है। धुरंधर की सफलता इस कदर है कि कई लोगों को अपनी फिल्म को रिलीज डेट टालनी पड़ी तो कईयों को इसमें नुकसान भी झेलना पड़ा।

धुरंधर से डरे अक्षय कुमार? अब धुरंधर (Dhurandhar) के बाद इसके अगला पार्ट की तैयारी चल रही है। फिल्म के अगले पार्ट के लिए अभी से ही लोग एक्साइटेड हैं। धुरंधर पार्ट 2 (Dhurandhar 2) इसी साल 19 मार्च को रिलीज होने जा रहा है। उसी के इर्द-गिर्द कई और फिल्में रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में दूसरे फिल्ममेकर्स अब अपनी फिल्मों की रिलीज डेट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म का नाम भी इसी में शामिल है।

दरअसल अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म भूत बंगला (Bhoot Bangla) में नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने अब धुरंधर पार्ट 2 के चलते रिलीज डेट को बदलने का फैसला किया है और इस पर विचार भी किया जा रहा है।

उन्हें लगता है कि इससे बेहतर है कि फिल्म को बाद में रिलीज किया जाए। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अक्षय किसी अहम में आकर ये नहीं करते हैं, उन्हें सिनेमा की समझ है और वह इस तरह के सही फैसलों में विश्वास रखते हैं। माना जा रहा है कि करीब 8-12 हफ्ते तक फिल्म की रिलीज टल सकती है।