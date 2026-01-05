Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    रणवीर सिंह की Dhurandhar के तूफान से डरे अक्षय कुमार, बदल डाली अपनी फिल्म की रिलीज डेट?

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 05:59 PM (IST)

    धुरंधर (Dhurandhar) के बाद इसके अगला पार्ट की तैयारी चल रही है। फिल्म के अगले पार्ट के लिए अभी से ही लोग एक्साइटेड हैं। धुरंधर पार्ट 2 (Dhurandhar 2) ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    'धुरंधर 2' के चलते अक्षय कुमार ने बदली रिलीज डेट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में अक्सर कुछ फिल्में ऐसी आती हैं, जिन्हें दर्शक शायद जीवनभर याद रखते हैं। साल 2025 के आखिर में एक ऐसी ही फिल्म आई, जिसने ये साबित किया कि अच्छी फिल्म और कहानी को जब जगह मिल जाए तो ऑडिएंस अपने आप उस फिल्म पर प्यार बरसाने लगती है। धुरंधर की सफलता इस कदर है कि कई लोगों को अपनी फिल्म को रिलीज डेट टालनी पड़ी तो कईयों को इसमें नुकसान भी झेलना पड़ा।

    धुरंधर से डरे अक्षय कुमार?

    अब धुरंधर (Dhurandhar) के बाद इसके अगला पार्ट की तैयारी चल रही है। फिल्म के अगले पार्ट के लिए अभी से ही लोग एक्साइटेड हैं। धुरंधर पार्ट 2 (Dhurandhar 2) इसी साल 19 मार्च को रिलीज होने जा रहा है। उसी के इर्द-गिर्द कई और फिल्में रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में दूसरे फिल्ममेकर्स अब अपनी फिल्मों की रिलीज डेट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म का नाम भी इसी में शामिल है।

    ranveer singh 1

    दरअसल अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म भूत बंगला (Bhoot Bangla) में नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने अब धुरंधर पार्ट 2 के चलते रिलीज डेट को बदलने का फैसला किया है और इस पर विचार भी किया जा रहा है।

    यह भी पढ़ें- द कश्मीर फाइल्स डायरेक्टर ने किया धुरंधर का रिव्यू, बोले- 'दिमाग चकरा गया'

    बदलेगी 'भूत बंगला' की रिलीज डेट?

    दरअसल अक्षय कुमार की भूत बंगला की रिलीज डेट 2 अप्रैल 2026 तय की गई है। बॉलीवुड हंगामा में छपी खबर के मुताबिक, अक्षय कुमार को पता है कि फिल्म धुरंधर 2 भी बॉक्स ऑफिस पर आंधी लेकर आएगी। वह नहीं चाहते हैं कि उनकी फिल्म भूत बंगला उस बीच में रिलीज हो।

    Bhoot bangla

    उन्हें लगता है कि इससे बेहतर है कि फिल्म को बाद में रिलीज किया जाए। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अक्षय किसी अहम में आकर ये नहीं करते हैं, उन्हें सिनेमा की समझ है और वह इस तरह के सही फैसलों में विश्वास रखते हैं। माना जा रहा है कि करीब 8-12 हफ्ते तक फिल्म की रिलीज टल सकती है।

    Bhoot bangla 1

    हाल ही में धुरंधर की रिलीज के बाद कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का क्या हाल हुआ, ये सभी ने देखा। इसके अलावा हालिया इक्कीस पर भी इसका फर्क पड़ा है। ऐसे में अक्षय और फिल्म के मेकर्स नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी उनकी फिल्म के साथ हो। हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूत बंगला को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म के साथ दोनों करीब 14 साल बाद वापसी कर रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Dhurandhar के जश्न में डूबीं Deepika Padukone, पति रणवीर की फिल्म देख फूली नहीं समा रही हैं मिसेज सिंह

     