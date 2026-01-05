रणवीर सिंह की Dhurandhar के तूफान से डरे अक्षय कुमार, बदल डाली अपनी फिल्म की रिलीज डेट?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में अक्सर कुछ फिल्में ऐसी आती हैं, जिन्हें दर्शक शायद जीवनभर याद रखते हैं। साल 2025 के आखिर में एक ऐसी ही फिल्म आई, जिसने ये साबित किया कि अच्छी फिल्म और कहानी को जब जगह मिल जाए तो ऑडिएंस अपने आप उस फिल्म पर प्यार बरसाने लगती है। धुरंधर की सफलता इस कदर है कि कई लोगों को अपनी फिल्म को रिलीज डेट टालनी पड़ी तो कईयों को इसमें नुकसान भी झेलना पड़ा।
धुरंधर से डरे अक्षय कुमार?
अब धुरंधर (Dhurandhar) के बाद इसके अगला पार्ट की तैयारी चल रही है। फिल्म के अगले पार्ट के लिए अभी से ही लोग एक्साइटेड हैं। धुरंधर पार्ट 2 (Dhurandhar 2) इसी साल 19 मार्च को रिलीज होने जा रहा है। उसी के इर्द-गिर्द कई और फिल्में रिलीज होने वाली हैं। ऐसे में दूसरे फिल्ममेकर्स अब अपनी फिल्मों की रिलीज डेट को बदलने की कोशिश कर रहे हैं और अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म का नाम भी इसी में शामिल है।
दरअसल अक्षय कुमार जल्द ही फिल्म भूत बंगला (Bhoot Bangla) में नजर आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि फिल्म के मेकर्स ने अब धुरंधर पार्ट 2 के चलते रिलीज डेट को बदलने का फैसला किया है और इस पर विचार भी किया जा रहा है।
बदलेगी 'भूत बंगला' की रिलीज डेट?
दरअसल अक्षय कुमार की भूत बंगला की रिलीज डेट 2 अप्रैल 2026 तय की गई है। बॉलीवुड हंगामा में छपी खबर के मुताबिक, अक्षय कुमार को पता है कि फिल्म धुरंधर 2 भी बॉक्स ऑफिस पर आंधी लेकर आएगी। वह नहीं चाहते हैं कि उनकी फिल्म भूत बंगला उस बीच में रिलीज हो।
उन्हें लगता है कि इससे बेहतर है कि फिल्म को बाद में रिलीज किया जाए। इसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अक्षय किसी अहम में आकर ये नहीं करते हैं, उन्हें सिनेमा की समझ है और वह इस तरह के सही फैसलों में विश्वास रखते हैं। माना जा रहा है कि करीब 8-12 हफ्ते तक फिल्म की रिलीज टल सकती है।
हाल ही में धुरंधर की रिलीज के बाद कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' का क्या हाल हुआ, ये सभी ने देखा। इसके अलावा हालिया इक्कीस पर भी इसका फर्क पड़ा है। ऐसे में अक्षय और फिल्म के मेकर्स नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी उनकी फिल्म के साथ हो। हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूत बंगला को प्रियदर्शन डायरेक्ट कर रहे हैं और इस फिल्म के साथ दोनों करीब 14 साल बाद वापसी कर रहे हैं।
