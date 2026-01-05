Dhurandhar के जश्न में डूबीं Deepika Padukone, पति रणवीर की फिल्म देख फूली नहीं समा रही हैं मिसेज सिंह

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। दीपिका आज पूरे 40 साल की हो गई हैं। जन्मदिन के मौके पर दीपिका ने जश्न तो मनाया ही साथ ही अपने फैंस को सरप्राइज भी दिया है। इधर दीपिका के बर्थडे पर अब उन्हें अपने से ज्यादा पति रणवीर की फिल्म की फिक्र है, तभी तो दीपिका पति की फिल्म धुरंधर का जश्न मना रही हैं।

धुरंधर को सेलिब्रेट करने में जुटीं दीपिका दीपिका पादुकोण को अपने जन्मदिन (Deepika Padukone Birthday) पर हर तरफ से बधाईयां मिल रही हैं। जन्मदिन से एक दिन पहले दीपिका ने एक खास इवेंट का आयोजन किया। इस इवेंट में दीपिका फैंस से मिलीं और यहां केक कट किया। इसके साथ ही वह यहां अपने पति की फिल्म धुरंधर की तारीफ करती हुई नजर आई हैं। फैंस के साथ मीट एंड ग्रीट इवेंट में दीपिका ने बताया कि वो रणवीर (Ranveer Singh) की फिल्म के सेकेंड पार्ट के लिए काफी उत्साहित हैं।