Dhurandhar के जश्न में डूबीं Deepika Padukone, पति रणवीर की फिल्म देख फूली नहीं समा रही हैं मिसेज सिंह
अपने 40वें जन्मदिन के मौके पर दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) ने जश्न तो मनाया ही साथ ही अपने फैंस को सरप्राइज भी दिया है। इधर दीपिका के बर्थडे पर अ ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। दीपिका आज पूरे 40 साल की हो गई हैं। जन्मदिन के मौके पर दीपिका ने जश्न तो मनाया ही साथ ही अपने फैंस को सरप्राइज भी दिया है। इधर दीपिका के बर्थडे पर अब उन्हें अपने से ज्यादा पति रणवीर की फिल्म की फिक्र है, तभी तो दीपिका पति की फिल्म धुरंधर का जश्न मना रही हैं।
धुरंधर को सेलिब्रेट करने में जुटीं दीपिका
दीपिका पादुकोण को अपने जन्मदिन (Deepika Padukone Birthday) पर हर तरफ से बधाईयां मिल रही हैं। जन्मदिन से एक दिन पहले दीपिका ने एक खास इवेंट का आयोजन किया। इस इवेंट में दीपिका फैंस से मिलीं और यहां केक कट किया। इसके साथ ही वह यहां अपने पति की फिल्म धुरंधर की तारीफ करती हुई नजर आई हैं। फैंस के साथ मीट एंड ग्रीट इवेंट में दीपिका ने बताया कि वो रणवीर (Ranveer Singh) की फिल्म के सेकेंड पार्ट के लिए काफी उत्साहित हैं।
Deepika Padukone talking about Ranveer Singh's Dhurandhar at recent pvt meet and greet event for her fans 💐#HappyBirthdayDeepikaPadukone pic.twitter.com/Uk59cLlot7— Deepika Files (@FilesDeepika) January 4, 2026
दरअसल इसका एक वीडिया क्लिप वायरल हो रहा है, जहां होस्ट ने दीपिका से सवाल किया कि, क्या वो धुरंधर (Deepika Padukone On Dhurandhar) देख चुकी हैं, तो दर्शक खुशी से चिल्लाते हैं और दीपिका यहां फिर अपने बाल झटकती हैं और चियरअप करती हैं।
यह भी पढ़ें- Dhurandhar की सफलता से फूले नहीं समा रहे रणवीर सिंह, एयरपोर्ट पर पत्नी दीपिका का हाथ थामे आए नजर
इसके बाद होस्ट ने मजाक-मजाक में कहा कि पता नहीं इस इवेंट पर हम दूसरी फिल्मों की बात कर सकते हैं या नहीं तो वो कहती हैं अरे सब परिवार का ही मामला है और साथ ही वो बताती हैं कि वो पार्ट 2 का भी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
Wishing you a very happy birthday @deepikapadukone 🎂🎉💝 thank you for everything 🎉 #HappyBirthdayDeepikaPadukone pic.twitter.com/hsn0Kpwvxq— Deepika Files (@FilesDeepika) January 4, 2026
आपको बता दें कि दीपिका पूरे 40 साल की हो गई हैं और दीपिका के पास बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस का खिताब है। साल 2007 में फिल्म ओम शांति ओम से लेकर छपाक औऱ कल्कि समेत कई बड़ी फिल्मों का दीपिका हिस्सा रही हैं। हॉलीवुड तक दीपिका अपनी पहचान बना चुकी हैं। फिलहाल तो दीपिका जन्मदिन पर हर तरफ से बधाईयां मिल रही हैं।
यह भी पढ़ें- कभी बैकग्राउंड डांसर थी ये हीरोइन, डेब्यू करते ही बन गई स्टार; एक साल में दीं दो 1000 करोड़ी मूवी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।