दुर्गा पूजा समारोह में Ajay Devgn-काजोल की एक नई शुरुआत, 'सिंघम' ने बदला अपने प्रोडक्शन का नाम
काजोल और अजय देवगन ने हाल ही में दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने प्रोडक्शन हाउस एनवाय सिनेमा का नाम बदल दिया है। महानवमी के खास मौके पर उन्होंने नया पूरे परिवार के साथ मिलकर नया लोगो लॉन्च किया है। कपल की इस नई शुरुआत के लिए फैंस ने भी उन्हें ढेरो बधाई दी।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। काजोल और रानी मुखर्जी का परिवार सालों से नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा पूजा पांडाल का आयोजन करता है। हर साल की तरह इस बार उन्होंने 79वीं दुर्गा पांडाल का एस एन डीटी कॉलेज के जुहू ग्राउंड में आइकॉनिक नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पूजा का इवेंट किया।
नवरात्रि के इस खास मौके पर पांडाल में आम आदमी से लेकर सितारों का जमावड़ा लगा रहा, जहां आलिया भट्ट से लेकर प्रियंका चोपड़ा, रणबीर कपूर, बिपाशा-करण सहित कई सितारे दर्शन के लिए आए। वहीं बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाली सुमोना चक्रवर्ती ने हर साल की तरह इस बार भी पूजा में परफॉर्म किया। महानवमी काजोल और उनके परिवार के लिए बेहद खास रही, क्योंकि इस अवसर पर अजय देवगन ने एक नई शुरुआत की।
अजय देवगन ने महानवमी पर लॉन्च किया नया लोगो
अजय देवगन दुर्गा पूजा के नौवें दिन अपने परिवार संग ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल हुए। जहां पूरे परिवार ने पहले मिलकर ट्रेडिशन के साथ महा आरती की। उसके बाद काजोल और अजय देवगन ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नया लोगो लॉन्च किया, जो 'देवगन सिनेक्स' है।
यह भी पढ़ें- 26 साल पहले Box Office पर हुआ था महा क्लैश, बजट भी नहीं निकाल पाए थे Ajay Devgn और गोविंदा
दरअसल अजय देवगन एक एक्टर होने के साथ-साथ प्रोड्यूसर भी हैं। उनकी कंपनी का पहले नाम उनके बच्चों नीसा और युग के शुरुआती एल्फाबेट पर NY सिनेमा था, जिसे अब चेंज करके उन्होंने देवगन सिनेक्स कर दिया है, जिसकी एक झलक कपल ने फैंस के साथ शेयर की। काजोल ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "सिनेमा के लिए वही प्यार एक नए नाम के साथ, प्रेजेंटिंग देवगन सिनेक्स"।
सिनेमा लोगों को कहानी के माध्यम से साथ लाता है
अजय देवगन ने इस लोगो को लॉन्च के दौरान दुर्गा पूजा के अवसर पर मीडिया से भी खास बातचीत की।
"दुर्गा पूजा परंपरा, एकजुटता और साथ में खुशियां मनाने का फेस्टिवल है। कई मायनों में सिनेमा भी यही करता है, ये लोगों को कहानियों के जरिए करीब लाता है। इससे शुभ अवसर क्या ही होगा सिनेमा के अगले चैप्टर की घोषणा करने का। देवगन सिनेक्स के साथ हमारा मकसद यही है कि हम हर राज्य में ऑडियंस तक सिनेमा का जादू पहुंचाए और वह उस इमोशन को महसूस कर सके"।
आपको बता दें कि अजय देवगन ने बतौर प्रोड्यूसर गोलमाल 3, टोटल धमाल, मां, शैतान, तान्हाजी: द अनसंग वॉरियर और दृश्यम 2 जैसी कई सफल फिल्मों का निर्माण किया है।
यह भी पढ़ें- दुर्गा पूजा पंडाल में गले लगकर Rani Mukerji और Kajol हुईं इमोशनल, इस फैमिली मेंबर को किया याद
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।