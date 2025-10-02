दुर्गा पूजा समारोह में Ajay Devgn-काजोल की एक नई शुरुआत, 'सिंघम' ने बदला अपने प्रोडक्शन का नाम

काजोल और अजय देवगन ने हाल ही में दुर्गा पूजा के अवसर पर अपने प्रोडक्शन हाउस एनवाय सिनेमा का नाम बदल दिया है। महानवमी के खास मौके पर उन्होंने नया पूरे परिवार के साथ मिलकर नया लोगो लॉन्च किया है। कपल की इस नई शुरुआत के लिए फैंस ने भी उन्हें ढेरो बधाई दी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। काजोल और रानी मुखर्जी का परिवार सालों से नवरात्रि के शुभ अवसर पर दुर्गा पूजा पांडाल का आयोजन करता है। हर साल की तरह इस बार उन्होंने 79वीं दुर्गा पांडाल का एस एन डीटी कॉलेज के जुहू ग्राउंड में आइकॉनिक नॉर्थ बॉम्बे सर्बोजनिन दुर्गा पूजा का इवेंट किया।

नवरात्रि के इस खास मौके पर पांडाल में आम आदमी से लेकर सितारों का जमावड़ा लगा रहा, जहां आलिया भट्ट से लेकर प्रियंका चोपड़ा, रणबीर कपूर, बिपाशा-करण सहित कई सितारे दर्शन के लिए आए। वहीं बंगाली परिवार से ताल्लुक रखने वाली सुमोना चक्रवर्ती ने हर साल की तरह इस बार भी पूजा में परफॉर्म किया। महानवमी काजोल और उनके परिवार के लिए बेहद खास रही, क्योंकि इस अवसर पर अजय देवगन ने एक नई शुरुआत की।

अजय देवगन ने महानवमी पर लॉन्च किया नया लोगो अजय देवगन दुर्गा पूजा के नौवें दिन अपने परिवार संग ग्रैंड सेलिब्रेशन में शामिल हुए। जहां पूरे परिवार ने पहले मिलकर ट्रेडिशन के साथ महा आरती की। उसके बाद काजोल और अजय देवगन ने अपने प्रोडक्शन हाउस का नया लोगो लॉन्च किया, जो 'देवगन सिनेक्स' है।