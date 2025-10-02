Language
    ऐश्वर्या और अभिषेक ने Youtube चैनल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में किया में मुकदमा दायर, भरने पड़ेंगे 4 करोड़ रुपए?

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 06:25 PM (IST)

    ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाए जा रहे डीपफेक वीडियो बनाने वालों के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाया है। कपल ने एक यूट्यूब चैनल पर दिल्ली हाईकोर्ट में 4 करोड़ का मुकदमा दायर करते हुए झूठी वीडियो से उनकी इमेज को खराब करने का आरोप लगाया है। क्या है ये मामला नीचे पढ़ें डिटेल्स

    अभिषेक-ऐश्वर्या ने यूट्यूब चैनल के खिलाफ किया मुकदमा दायर/ फोटो- Instagram

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) के बढ़ते इस्तेमाल ने सितारों की नाक में दम कर दिया है। यूट्यूब से लेकर इंस्टाग्राम पर AI की मदद से सितारों के डीपफेक वीडियो बनाकर पोस्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी इमेज को नुकसान पहुंचता है। एआई की वजह से फैल रही झूठी अफवाहों के खिलाफ कई सितारे अपने व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा हासिल करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं।

    रिपोर्ट्स की मानें तो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने अपने व्यक्तिगत और प्रचार अधिकारों की सुरक्षा मिलने के बाद, हाल ही में एक यूट्यूब चैनल और उनकी पेरेंट कंपनी गूगल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अलग-अलग मुकदमा दायर किया है।

    ऐश्वर्या-अभिषेक ने 4 करोड़ के हर्जाने की मांग की?

    लॉ सूट फाइल करते हुए ऐश्वर्या और अभिषेक ने 4 करोड़ रुपए (4,50,000 $) हर्जाने की मांग की है। इसके साथ ही 6 सितंबर को दायर की गई याचिका में कपल ने उन वीडियो को भी youtube से हटाने और बैन करने की गुजारिश की है, जो उनकी बौद्धिक संपदा अधिकारों (नकल या चोरी) का उल्लंघन करते हैं।

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, बच्चन ने कोर्ट से ये भी गुजारिश की है कि वह यूट्यूब चैनल को ऐसा ऑर्डर पास करें, जो उनके वीडियो का इस्तेमाल प्रतिद्वंद्वी एआई मॉडलों को प्रशिक्षित करने से रोकें। AI के इस्तेमाल से किस तरह से Yotube और अन्य प्लेटफॉर्म पर गलत कंटेंट क्रिएट किया जा रहा है इस पर भी ऐश्वर्या अभिषेक ने चिंता व्यक्त की है।

    गूगल पर सेफगार्ड अप्लाई करने की गुजारिश

    रॉयटर्स द्वारा समीक्षा किए गए कानूनी दस्तावेजो के अनुसार, उनका मुकदमा दायर करने का मुख्य कारण भयंकर और यौन रूप से स्पष्ट एआई जनरेटेड वीडियो है। कपल ने अपना तर्क सामने रखते हुए कहा है कि गूगल और उनके यूट्यूब चैनल में सेफगार्ड होना बहुत जरूरी है, ताकि एआई की मदद से किसी भी तरह के कंटेंट में उनकी छवि खराब करने वाली आवाज या इमेज का इस्तेमाल न किया जा सके। उनका कहना है कि जैसे-जैसे आजकल प्लेटफॉर्म AI के इस्तेमाल को अनुमति दे रहे हैं, वैसे-वैसे इसका दुरुपयोग बढ़ रहा है।

    दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई इस फाइल में कपल ने उस Youtube चैनल का नाम भी मेंशन किया है, जिसने कथित तौर पर कपल की नेगेटिव छवि दिखाने वाले 259 से भी अधिक वीडियो पोस्ट किए हैं और जिस पर 16.5 मिलियन व्यूज है। उनमें सबसे ज्यादा वायरल वीडियो सलमान खान और ऐश्वर्या राय का है, जिसमें वह पूल में हैं।

