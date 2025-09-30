पर्सनैलिटी राइट्स कैसे बना सिनेमा के सितारों का नया मुद्दा, AI ने बढ़ा दी सेलेब्स की टेंशन

Celebs Head To Court For Personality Rights पिछले कुछ हफ्तों में बॉलीवुड की कुछ बड़ी हस्तियों ने अपने पर्सनैलिटी राइट्स की कानूनी रूप से रक्षा करने की कोशिश की है। इस लिस्ट में निर्देशक करण जौहर एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन- अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के नाम शामिल हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पर्सनैलिटी राइट्स, किसी व्यक्ति के अपनी पहचान या उसकी पर्सनैलिटी से कमर्शियल या अन्य किसी भी तरह के लाभ लेने के अधिकार से जुड़े होते हैं। इसमें व्यक्ति का नाम, इमेज, आवाज, तस्वीर, हाव-भाव या यहां तक कि उनका कोई तकिया कलाम भी हो सकता है। इन राइट्स से किसी भी व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग नहीं होता और कमर्शियल शोषण भी नहीं होता है।

भारत में नहीं है कोई स्पेशल कानून कोई सेलिब्रिटी फीस लेकर किसी प्रोडक्ट का प्रचार कर सकता है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी से किसी भी चीज को लेकर उसकी बिना परमिशन के किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं किया जा सकता। भारत में पर्सनैलिटी राइट्स के लिए कोई स्पेशल कानून नहीं है इसीलिए यहां इन अधिकारों का उल्लंघन होता रहता है, क्योंकि छोटे बिजनेस और दुकान अपने प्रमोशनल के लिए बॉलीवुड हस्तियों की तस्वीरों का यूज करते हैं जो कि काफी आम बात है।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया जैकी श्राफ को मिले पर्सनैलिटी राइट्स पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्टर जैकी श्रॉफ के पर्सनैलिटी राइट्स को बरकरार रखते हुए अधिकारों को बरकरार रखते हुए उनके नाम, तस्वीर और यहां तक कि सरनेम के इस्तेमाल पर उनकी परमिशन पर रोक लगा दी थी। अदालतों ने उनके पर्सनैलिटी राइट्स को बरकरार रखा है और संबंधित प्लेटफॉर्म्स को गैरकानूनी कंटेंट हटाने का निर्देश दिया है।

फोटो क्रेडिट- सोशल मीडिया लेकिन कानूनी जीत के बावजूद प्रचार अधिकारों की सुरक्षा के मामले में भारत को अभी भी लंबा रास्ता तय करना है, खासकर वेस्टर्न देशों की तुलना में। उसकी वजह ये है कि इस मुद्दे के लिए कोई अलग कानून नहीं है। लक्ष्मीकुमारन एंड श्रीधरन अटॉर्नीज की पार्टनर विंध्या एस मणि कहती हैं कि भारतीय अदालतें मुकदमे लड़ने के लिए प्रमोशन से संबंधित अन्य कानूनों - जैसे कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का भी सहारा लेती हैं। यह जर्मनी, जापान और अमेरिका जैसे देशों से अलग है जहां पर्सनैलिटी राइट्स कानून का हिस्सा हैं।

सुशांत सिंह को नहीं मिले थे पर्सनैलिटी राइट्स 2021 में जब एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने अपने दिवंगत बेटे के जीवन पर आधारित एक फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार कर दिया कि राजपूत की प्राइवेसी, प्रमोशन और पर्सनैलिटी के अधिकार जन्मजात नहीं है।