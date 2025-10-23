Aishwarya Rai को ऐड में देखकर लोगों की खम गई सांसे, डायरेक्टर को उस रात आए 5 हजार कॉल्स
जाने-माने विज्ञापन फिल्म निर्माता प्रह्लाद कक्कड़ ने हाल ही में 1993 में आए पेप्सी के ऐड पर बात की। इस ऐड में आमिर खान, महिमा चौधरी और ऐश्वर्या राय बच्चन नजर आए थे। ऐश्वर्या राय इसके बाद रातोंरात स्टार बन गई । यह ऐड एक अमेरिकी विज्ञापन से प्रेरित था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 1990 के दशक ने हमें अनगिनत यादगार विज्ञापन दिए जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। इनमें से कई के जिंगल आज भी हमारी जुबान पर बसे हुए हैं। उन्हीं में से एक था पेप्सी का वो मशहूर विज्ञापन जिसमें आमिर खान और ऐश्वर्या राय बच्चन थे।
साथ में नजर आए आमिर खान
उस समय, दोनों ही कोई बड़े स्टार नहीं थे। आमिर ने कुछ ही फिल्में की थीं, जबकि ऐश्वर्या अभी कॉलेज में थीं। हाल ही में एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में प्रह्लाद कक्कड़ ने बताया कि कैसे 1993 के पेप्सी के विज्ञापन में जब ऐश्वर्या राय नजर आईं तो उन्होंने हर किसी को आकर्षित किया। उन्होंने उस समय की एक अनजान कॉलेज की लड़की को एक नया मुकाम दिलाने का श्रेय इस विज्ञापन को दिया।'
क्या थी डायरेक्टर की च्वॉइस
उन्होंने कहा, "मुकाबला कास्टिंग को लेकर था। हमें उस फिल्म के लिए कास्टिंग करने में तीन महीने लगे। हम ऐसे लोगों को चाहते थे जो पहले से ही कहानी का हिस्सा रहे हों। ऐश्वर्या अनजान थीं। हम एक ऐसी लड़की चाहते थे जो दर्शकों को रोक सके क्योंकि वह चार सेकंड के लिए आती है। यह ऐड ऐसा था जिसमें हर कोई उसे देखकर कहे कि वाह, यह लड़की कौन है? यह लड़की कौन है?' और ठीक वैसा ही हुआ।"
प्रहलाद ने उस दिन को याद किया जब ये ऐड रिलीज हुआ था। उन्होंने कहा, "जिस दिन यह रिलीज हुआ, अगली सुबह मुझे 5,000 फोन कॉल आए, जिसमें पूछा गया कि संजू कौन है? (विज्ञापन में ऐश्वर्या के किरदार का नाम संजू था) वह कहां से आई है?"
संजू के तौर पर किया कास्ट
प्रह्लाद ने खुलासा किया कि ऐश्वर्या की आकर्षक आंखों ने उन्हें मोहित कर लिया था, जिसके कारण उन्होंने उन्हें 'संजू' के रूप में कास्ट किया। प्रह्लाद ने याद करते हुए कहा,"मैं किसी से भी संतुष्ट नहीं था... उनमें वो गुण ही नहीं थे। सिर्फ खास होना ही काफी नहीं था। मैं किसी बेहद ख़ास व्यक्ति की तलाश में था। ऐसा चेहरा जो पूरी दुनिया को चार सेकंड में थाम दे। और फिर, कुछ लड़कियों ने उन्हें देखा, कंधे पर झोला लटकाए, फटी हुई जींस पहने, बिखरे बालों के साथ वो एक आर्किटेक्चरल कॉलेज में थीं।" मैं वहीं उसकी आंखे देखकर रुक गया।
