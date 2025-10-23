Aishwarya Rai को ऐड में देखकर लोगों की खम गई सांसे, डायरेक्टर को उस रात आए 5 हजार कॉल्स

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साल 1990 के दशक ने हमें अनगिनत यादगार विज्ञापन दिए जो आज भी दर्शकों के दिलों में बसे हुए हैं। इनमें से कई के जिंगल आज भी हमारी जुबान पर बसे हुए हैं। उन्हीं में से एक था पेप्सी का वो मशहूर विज्ञापन जिसमें आमिर खान और ऐश्वर्या राय बच्चन थे।

साथ में नजर आए आमिर खान उस समय, दोनों ही कोई बड़े स्टार नहीं थे। आमिर ने कुछ ही फिल्में की थीं, जबकि ऐश्वर्या अभी कॉलेज में थीं। हाल ही में एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में प्रह्लाद कक्कड़ ने बताया कि कैसे 1993 के पेप्सी के विज्ञापन में जब ऐश्वर्या राय नजर आईं तो उन्होंने हर किसी को आकर्षित किया। उन्होंने उस समय की एक अनजान कॉलेज की लड़की को एक नया मुकाम दिलाने का श्रेय इस विज्ञापन को दिया।'

यह भी पढ़ें- 'जलते हैं लोग उनसे...', जब Aishwarya Rai की ट्रोलिंग पर Richa Chadha ने दिया था मुंहतोड़ जवाब क्या थी डायरेक्टर की च्वॉइस उन्होंने कहा, "मुकाबला कास्टिंग को लेकर था। हमें उस फिल्म के लिए कास्टिंग करने में तीन महीने लगे। हम ऐसे लोगों को चाहते थे जो पहले से ही कहानी का हिस्सा रहे हों। ऐश्वर्या अनजान थीं। हम एक ऐसी लड़की चाहते थे जो दर्शकों को रोक सके क्योंकि वह चार सेकंड के लिए आती है। यह ऐड ऐसा था जिसमें हर कोई उसे देखकर कहे कि वाह, यह लड़की कौन है? यह लड़की कौन है?' और ठीक वैसा ही हुआ।"

प्रहलाद ने उस दिन को याद किया जब ये ऐड रिलीज हुआ था। उन्होंने कहा, "जिस दिन यह रिलीज हुआ, अगली सुबह मुझे 5,000 फोन कॉल आए, जिसमें पूछा गया कि संजू कौन है? (विज्ञापन में ऐश्वर्या के किरदार का नाम संजू था) वह कहां से आई है?"