मिस वर्ल्ड खिताब के चक्कर में Aishwarya Rai ने ठुकरा दी थी 90s की ब्लॉकबस्टर, चमक गई थी इस एक्ट्रेस की किस्मत
साल 1994 में ऐश्वर्या राय बच्चन (Aishwarya Rai) ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। इस दौरान उन्होंने हिंदी सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर मूवी के ऑफर को भी ठुकरा दिया। जिसके बाद दूसरी अभिनेत्री के हाथ वो मूवी लगी और रातोंरात वह बी टाउन की नई सुपरस्टार बन गई थीं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Aishwarya Rai Bachchan को हिंदी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री के तौर पर जाना जाता है। एक्ट्रेस बनने से पहले एक पेशेवर मॉडल रही हैं, जिसके तहत 1994 में उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीतकर देश का नाम रोशन किया था। मिस वर्ल्ड बनने के दौरान ऐश को 90s की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का ऑफर मिला था।
लेकिन इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट को गंभीर तौर पर लेने वालीं ऐश ने उस फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया। जिसके बाद दूसरी एक्ट्रेस के हाथ वह फिल्म लगी और हुआ ये कि उस हीरोइन की किस्मत चमक गई। वह ऐश्वर्या से बड़ी सुपरस्टार बन गई है। आइए जानते हैं कि यहां किस मूवी और अभिनेत्री के बारे में जिक्र किया जा रहा-
ऐश्वर्या ने ठुकराया था ये इस मूवी का ऑफर
बतौर मॉडल ऐश्वर्या राय का करियर काफी हाईलाइट रहा। मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के बाद और उससे पहले उन्हें कई फिल्में के ऑफर मिले, लेकिन सभी को एक साइड कर दिया और सही समय पर एक्टिंग डेब्यू किया। जिन फिल्मों को ऐश ने रिजेक्ट किया, उनमें से निर्देशक राजीव राय की एक मूवी मोहरा(Mohra) थी।
आईएमडीबी की रिपोर्ट के अनुसार साल 1994 में आई अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी स्टारर इस फिल्म का ऑफर ऐश्वर्या राय को मिला था। लेकिन मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के चलते उन्होंने इसके लिए मना कर दिया और बाद में रवीना टंडन (Raveena Tandon) के हाथ ये मूवी लगी। मोहरा रवीना के एक्टिंग करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई और इस फिल्म के सफल होने के बाद वह इंडस्ट्री में स्टार बन गईं।
फिल्म मोहरा उस साल की सबसे सक्सेसफुल मूवीज में शुमार हुई है। सलमान खान की हम आपके हैं कौन के बाद अक्की और सुनील की मोहरा 31 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म भी बनी थी।
ये एक्ट्रेस थी मोहरा के लिए पहली पसंद
रवीना टंडन ने मोहरा में रोमा सिंह की भूमिका निभाई थी। दरअसल मोहरा के लिए सबसे पहले दिव्या भारती को रोमा के किरदार के लिए कास्ट किया गया था। लेकिन आकस्मिक निधन के चलते मेकर्स के सामने बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई और इसके बाद उन्होंने कई अभिनेत्रियों से संपर्क किया, जिनमें ऐश्वर्या राय भी शामिल थीं।
