संजय लीला भंसाली की फिल्म में खलनायक की भूमिका में नजर आएंगे Ahaan Panday? इस नए प्रोजेक्ट में आएंगे नजर

अहान पांडे जिन्होंने सैयारा से धमाकेदार शुरुआत की अब संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर स्पॉट हुए। इससे प्रशंसकों में अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अहान जल्द ही भंसाली के साथ किसी फिल्म में काम करेंगे। कैमल रंग की टी-शर्ट और ढीली डेनिम पैंट पहने अहान को भंसाली के ऑफिस में जाते देखा गया।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सैयारा से अपनी धमाकेदार शुरुआत करने वाले अहान पांडे तेजी से बॉलीवुड के सबसे चर्चित युवा सितारों में से एक बन गए हैं। उनकी पहली फिल्म हिट रही और उन्हें प्रशंसकों का भरपूर प्यार मिला। लोगों ने पर्दे पर उनके आकर्षण और एक नए कलाकार के रूप में उनके आत्मविश्वास की तारीफ की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

संजय लीला भंसाली की फिल्म में नजर आएंगे अहान अब, अहान अपने करियर में अगले बड़े कदम के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। अभिनेता को हाल ही में फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली के ऑफिस के बाहर देखा गया। अब फैंस इससे ये अंदाजा लगा रहे हैं कि एक्टर बहुत जल्द भंसाली के साथ कोई फिल्म करने वाले हैं। हालांकि, अभी इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है।

फैंस ने कंफर्म किया रोल? फैंस भंसाली के साथ अभिनेता के काम करने की संभावना पर काफी खुश हो रहे हैं। एक्स पर एक यूजन ने लिखा, "हे भगवान, अहान को एसएलबी ऑफिस में देखा गया। यह एक ड्रीम कोलैब है।" एक अन्य प्रशंसक ने पोस्ट किया, "अहान के अगले प्रोजेक्ट के बारे में सारी शिकायतें और नाराजगी, एसएलबी ऑफिस में उनके आने पर आकर खत्म हो गईं। प्लीज, मैं उनके लिए यही चाहता हूं! आगे बढ़ो और ऊपर उठो! इस समय सभी बड़े डायरेक्टर्स को उनसे संपर्क करना चाहिए! उनकी प्रतिभा इसकी हकदार है।"