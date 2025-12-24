Language
    Saiyaara की सक्सेस के बाद फैन ने Ahaan Panday को खून से लिखा लेटर, मां ने बताया कैसा था फैंस का हाल

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:18 PM (IST)

    Hero Image

    सैयारा से अहान पांडे ने किया था डेब्यू (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अनन्या पांडे के चचेरे भाई अहान पांडे ने इसी साल मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' से बॉलीवुड डेब्यू किया। इस मूवी में उनके साथ न्यूकमर अनीत पड्डा भी मुख्य भूमिका में नजर आईं और दोनों रातोंरात स्टार बन गए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और मुख्य जोड़ी को उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और दमदार अभिनय के लिए खूब सराहना मिली।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अहान की मां ने खोले राज

    'सैयारा' की रिलीज के बाद से अहान सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो गए। फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं। वहीं अहान के कई सारे वीडियोज भी वायरल होते रहते हैं जहां वो कई बार गाड़ी रोककर फैंस के साथ फोटो खिंचवाते नजर आते हैं। अब अहान पांडे की मां डियान पांडे ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।

    खून से लिखा लेटर

    डियान पांडे ने खुलासा किया है कि उनके बेटे को एक बार एक फैन ने खून से लिखकर लेटर भेजा था, जिससे पूरा परिवार सदमे में था। TheNodMag को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, "कुछ महीने पहले ही हमें खून से लिखा हुआ एक पत्र मिला था। हमने उन्हें जवाब में लिखा कि वे ऐसा न करें। यह हानिकारक है। वह कभी नहीं चाहेगा कि उनके साथ ऐसा हो।"

     
     
     
    View this post on Instagram

    A post shared by Ahaan Panday (@ahaanpandayy)

     

    इसके अलावा, डियान ने बताया कि 'सैयारा' के सिनेमाघरों में रिलीज होने के हफ्ते भर बाद ही उन्हें कई जगह पर स्पॉट किया जाने लगा। भीड़ उन्हें घेर लेती थी। उन्होंने कहा, "हमारे घर के बाहर हर दिन पैपराज़ी मौजूद रहते थे। हम बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं। मेरे पति बिजनेसमैन हैं वो तो कार्यक्रमों में भी नहीं जाते। अचानक, हर कोई हमें ही देखने लगा।"

    फिल्म के सेट पर ही हुई थी अनीत से मुलाकात

    डियान ने बताया कि अहान, सैयारा से पहले अनीत को नहीं जानता थे। उन्होंने यह भी बताया कि उसने कुछ लड़कियों के साथ ऑडिशन दिया था। वह बार-बार यही कह रहा था कि आपको इस लड़की के साथ काम करना ही होगा। वह एक शानदार अभिनेत्री है।

