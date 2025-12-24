Saiyaara की सक्सेस के बाद फैन ने Ahaan Panday को खून से लिखा लेटर, मां ने बताया कैसा था फैंस का हाल

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। अनन्या पांडे के चचेरे भाई अहान पांडे ने इसी साल मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' से बॉलीवुड डेब्यू किया। इस मूवी में उनके साथ न्यूकमर अनीत पड्डा भी मुख्य भूमिका में नजर आईं और दोनों रातोंरात स्टार बन गए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और मुख्य जोड़ी को उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री और दमदार अभिनय के लिए खूब सराहना मिली।

अहान की मां ने खोले राज 'सैयारा' की रिलीज के बाद से अहान सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर हो गए। फैंस उन पर प्यार लुटा रहे हैं। वहीं अहान के कई सारे वीडियोज भी वायरल होते रहते हैं जहां वो कई बार गाड़ी रोककर फैंस के साथ फोटो खिंचवाते नजर आते हैं। अब अहान पांडे की मां डियान पांडे ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है।

View this post on Instagram A post shared by Ahaan Panday (@ahaanpandayy) इसके अलावा, डियान ने बताया कि 'सैयारा' के सिनेमाघरों में रिलीज होने के हफ्ते भर बाद ही उन्हें कई जगह पर स्पॉट किया जाने लगा। भीड़ उन्हें घेर लेती थी। उन्होंने कहा, "हमारे घर के बाहर हर दिन पैपराज़ी मौजूद रहते थे। हम बहुत ही सामान्य जीवन जीते हैं। मेरे पति बिजनेसमैन हैं वो तो कार्यक्रमों में भी नहीं जाते। अचानक, हर कोई हमें ही देखने लगा।"