    भारत-पाक मैच के बयान के बीच Diljit Dosanjh पर अदनान सामी ने कसा तंज! बोले- 'यह देश भी आपका घर है...'

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 01:08 PM (IST)

    पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ (Diljit Dosanjh) को सरदार जी 3 में हानिया आमिर के साथ काम करने के लिए काफी ट्रोल किया गया था। हाल ही में एक्टर ने इस विवाद पर पहली बार खुलकर बात की। अब दिलजीत के बयान के बीच सिंगर अदनान सामी (Adnan Sami) ने कहा कि आर्टिस्ट की भी अपनी सीमा होती है।

    दिलजीत दोसांझ के बयान के बीच अदनान सामी ने किया रिएक्ट। फोटो क्रेडिट- एक्स

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अदनान सामी अपने विचारों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वह पाकिस्तान से जुड़े मुद्दे पर भी खुलकर बात करते हैं। हाल ही में खुद को देशद्रोही बुलाने पर दिलजीत दोसांझ ने खुलकर अपनी राय रखी और भारतीय क्रिकेट टीम पर तंज कसा। अब दिलजीत के बयान के बीच अदनान सामी ने इस बारे में अपनी राय रखी है।

    दरअसल, पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने पाकिस्तानी कलाकारों के इंस्टाग्राम देश में बैन कर दिया था। तभी दिलजीत की फिल्म सरदार जी 3 रिलीज हुई जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर (Hania Aamir) नजर आईं। इस बात के लिए दिलजीत को खूब ट्रोल किया गया और उन्हें एंटी-नेशनल तक बुलाया गया।

    दिलजीत ने भारतीय क्रिकेट टीम पर कसा था तंज

    महीनों बाद दिलजीत ने चुप्पी तोड़ी और भारतीय क्रिकेट टीम पर तंज कसा। उन्होंने मलेशिया में आयोजित एक कॉन्सर्ट में कहा कि उनकी फिल्म तो पहलगाम आतंकी हमले से पहले ही शूट हो चुकी थी लेकिन क्रिकेट हमले के बाद खेला जा रहा है। अब अदनान सामी ने एक बयान दिया है।

    अदनान सामी ने राष्ट्रवाद पर रखी अपनी बात

    हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अदनान सामी ने बताया कि देशभक्ति और राजनीति दोनों अलग-अलग चीज है। उन्होंने कहा, "राजनीति कुछ और है, राष्ट्रवाद कुछ और। एक कलाकार हमेशा किसी देश से जुड़ा होता है। कलाकार राजनीतिक न भी हो, लेकिन वह देशभक्त जरूर होता है। आप कह सकते हैं कि 'यह कलाकार किसी राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं है'। ठीक है, यह समझ में आता है, आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते लेकिन एक कलाकार हमेशा किसी देश से जुड़ा रहेगा।"

    कलाकार की भी सीमा होती है- अदनान

    अदनान सामी का कहना है कि एक आर्टिस्ट के लिए उसका देश भी उसका घर होता है। बकौल सिंगर, "आपको उस घर की रक्षा करनी चाहिए जहां आप रहते हैं। आपका देश ही आपका घर है। आखिर अगर कोई आपके घर को नुकसान पहुंचाने आए, तो क्या कलाकार चुप रहेगा? वह तो कहेगा, 'मेरे घर से दूर रहो'। आप यह नहीं कह सकते कि 'अब मैं विश्व का नागरिक बन गया हूं, कलाकार की कोई सीमा नहीं होती'। नहीं, मुझे माफ करें।"

    देश के लिए खड़े होने वाले कलाकारों के साथ हैं अदनान

    अदनान सामी ने कहा कि कलाकारों की भी सीमा होती है। सिंगर ने आगे कहा, "क्या आप किसी कलाकार को किसी और के घर में रहने दोगे? नहीं, वह अपने घर में ही रहेगा। आप यह नहीं कह सकते कि 'मेरा घर मेरा अधिकार है, लेकिन मेरा देश नहीं', नहीं, देश भी आपका घर है। मैं इस बारे में बहुत क्लियर हूं। कलाकार चाहे दुनिया के किसी भी हिस्से से हो, अगर वह अपने देश के लिए खड़ा होता है, तो मैं उसका सम्मान करता हूं।"

