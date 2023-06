Adipurush Ticket Price: 'आदिपुरुष' के टिकटों की कीमत में भारी कटौती, सिर्फ इतने रुपये में देखिए 3D फिल्म

नई दिल्ली, जेएनएन। Adipurush Special Offer: प्रभास और कृति सेनन की फिल्म आदिपुरुष (Adipurush) 16 इन दिनों काफी चर्चा में है। यह मूवी 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म रिलीज के बाद से ही दर्शकों के बीच गुस्सा देखने को मिल रहा है।

दर्शकों का कहना है कि न तो उन्होंने फिल्म की कहानी पसंद आई और न ही स्टार्स के बोले गए डायलॉग उन्हें रास आए। मूवी देखने के बाद हर कोई आदिपुरुष के डायरेक्टर और राइटर पर निशाना साध रहा है।

दर्शकों के बीच गुस्सा देख मेकर्स ने बुधवार को फिल्म में हनुमान जी के लंका वाले डायलॉग को बदल दिया। इतना ही नहीं इसके अवाला अब मेकर्स ने आदिपुरुष की टिकट पर खास ऑफर भी लेकर आए है।

एक तरह जहां सोशल मीडिया पर हनुमान जी के डायलॉग्स की नई डबिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अब स्पेशल ऑफर का भी एक पोस्टर सामने आया है। टी-सीरीज की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया गया है जिसमे लिखा है, सबसे सस्ती कीमत पर बड़ी स्क्रीन पर 3डी में महाकाव्य कहानी का अनुभव करें! टिकट 150/-* से शुरू।

Experience the epic tale in 3D on the big screen at the most affordable price! Tickets starting at Rs150/-* ✨

Offer not valid in Andhra Pradesh, Telangana, Kerala and Tamil Nadu

3D Glass Charges as applicable.

Book your tickets on:https://t.co/0gHImE23yj#Adipurush now in… pic.twitter.com/UU5PiNcEbt— T-Series (@TSeries) June 21, 2023