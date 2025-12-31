Toxic की 'गंगा' बनीं नयनतारा, यश की अपकमिंग फिल्म से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक आउट
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। केजीएफ फ्रेंचाइजी से फैंस के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता यश को भला कौन नहीं जानता। यश की आने वाली फिल्म का नाम टॉक्सिक है, जो लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। इस मूवी से बीते दिनों एक्ट्रेस के फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आ रहे हैं। अब टॉक्सिक से एक और हसीना की पहली झलक सामने आई है और वह कोई और नहीं बल्कि लेडी सुपरस्टार नयनतारा हैं।
सोशल मीडिया पर नयनतारा का टॉक्सिक तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनके इस फाइरी लुक की प्रशंसा कर रहे हैं। खुद यश ने अभिनेत्री के पोस्टर को शेयर किया है।
टॉक्सिक से आउट हुआ नयनतारा का लुक
यश की टॉक्सिक अगले साल की सबसे बड़ी रिलीज के तौर पर देखा जा रहा है। मेकर्स इस मूवी को लेकर अब तैयारी शुरू कर रहे हैं और कास्ट के पोस्टर लगातार शेयर कर रहे हैं। इस बीच बुधवार को यश ने टॉक्सिक से अभिनेत्री नयनतारा का फर्स्ट लुक पोस्टर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है।
Introducing Nayanthara as GANGA in - A Toxic Fairy Tale For Grown-Ups #TOXIC #TOXICTheMovie— Yash (@TheNameIsYash) December 31, 2025
@advani_kiara @humasqureshi #GeetuMohandas @RaviBasrur #RajeevRavi #UjwalKulkarni #TPAbid #MohanBKere #SandeepSadashiva #PrashantDileepHardikar #KunalSharma #SandeepSharma #JJPerry… pic.twitter.com/FSiWGo7XeC
जिसमें अदाकारा ब्लैक कलर की बॉडीकान ड्रेस, बूट और बंदूक हाथ में लिए नजर आ रही हैं। नयनातारा का ये धांसू लुक देख आप भी उनके दीवाने हो जाएंगे। यश ने ट्वीट के कैप्शन में इस बात की जानकारी दी है कि अभिनेत्री टॉक्सिक में गंगा का किरदार निभाती दिखेंगी।
यह भी पढ़ें- ईद 2026 में बॉक्स ऑफिस पर महाक्लैश, Toxic के सामने सीना तान कर खड़ा Dhurandhar... 5 भाषाओं में आएगी फिल्म
कुल मिलाकर कहा जाए तो टॉक्सिक से नयनतारा का ये लुक अब चर्चा का विषय बन गया है और हर कोई उनकी इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहा है। माना जा रहा है कि यश की टॉक्सिक में नयनतारा एक्शन सीक्वेंस में धमाल मचाती दिख सकती हैं, जैसा उन्होंने शाह रुख खान की जवान में करके दिखाया था।
कब रिलीज होगी टॉक्सिक
यश की टॉक्सिक की रिलीज का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस मूवी को नए साल में 19 मार्च 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज किया जाएगा। गौर करने वाली बात हैं कि टॉक्सिक का बॉक्स ऑफिस क्लैश अभिनेता रणवीर सिंह धुरंधर 2 के साथ होगा, जो उसी दिन रिलीज की जाएगी।
