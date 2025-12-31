Toxic की 'गंगा' बनीं नयनतारा, यश की अपकमिंग फिल्म से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक आउट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। केजीएफ फ्रेंचाइजी से फैंस के दिलों पर राज करने वाले अभिनेता यश को भला कौन नहीं जानता। यश की आने वाली फिल्म का नाम टॉक्सिक है, जो लंबे समय से चर्चा में बना हुआ है। इस मूवी से बीते दिनों एक्ट्रेस के फर्स्ट लुक पोस्टर सामने आ रहे हैं। अब टॉक्सिक से एक और हसीना की पहली झलक सामने आई है और वह कोई और नहीं बल्कि लेडी सुपरस्टार नयनतारा हैं।

सोशल मीडिया पर नयनतारा का टॉक्सिक तेजी से वायरल हो रहा है और फैंस उनके इस फाइरी लुक की प्रशंसा कर रहे हैं। खुद यश ने अभिनेत्री के पोस्टर को शेयर किया है। टॉक्सिक से आउट हुआ नयनतारा का लुक यश की टॉक्सिक अगले साल की सबसे बड़ी रिलीज के तौर पर देखा जा रहा है। मेकर्स इस मूवी को लेकर अब तैयारी शुरू कर रहे हैं और कास्ट के पोस्टर लगातार शेयर कर रहे हैं। इस बीच बुधवार को यश ने टॉक्सिक से अभिनेत्री नयनतारा का फर्स्ट लुक पोस्टर अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर शेयर किया है।

कुल मिलाकर कहा जाए तो टॉक्सिक से नयनतारा का ये लुक अब चर्चा का विषय बन गया है और हर कोई उनकी इस अंदाज की जमकर तारीफ कर रहा है। माना जा रहा है कि यश की टॉक्सिक में नयनतारा एक्शन सीक्वेंस में धमाल मचाती दिख सकती हैं, जैसा उन्होंने शाह रुख खान की जवान में करके दिखाया था।