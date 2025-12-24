Language
    Nidhhi Agerwal Mobbing मामले में शिवाजी ने की भद्दी टिप्पणी,कुछ समय में अपनी ही बात से पलट गए एक्टर

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 09:28 PM (IST)

    तेलुगु अभिनेता शिवाजी ने अपनी फिल्म 'धंदोरा' के प्री-रिलीज इवेंट में महिलाओं के पहनावे पर विवादित टिप्पणी की। उन्होंने अभिनेत्रियों से खुले ...और पढ़ें

    निधि अग्रवाल की हुई थी मॉबिंग (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तेलुगु अभिनेता शिवाजी ने अपनी अपकमिंग फिल्म धंदोरा के प्री-रिलीज इवेंट में महिलाओं के पहनावे पर कमेंट किया था। उनके इस कमेंट के बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। विवाद तब शुरू हुआ जब शिवाजी ने दर्शकों को संबोधित करते हुए महिला होस्ट की साड़ी पहनने की तारीफ की।

    क्या थी शिवाजी की टिप्पणी?

    तेलुगु में बोलते हुए अभिनेता ने कहा,"मैं सभी अभिनेत्रियों से अनुरोध करता हूं कि वे खुले कपड़े न पहनें। कृपया साड़ी या ऐसे कपड़े पहनें जो शरीर को पूरी तरह से ढकें। सुंदरता पूरे पहनावे या साड़ी में होती है, न कि शारीरिक आकर्षण दिखाने में।"

    यह भी पढ़ें- Nidhhi Agerwal मामले में Lulu Mall और आयोजकों पर हुआ केस, वायरल हुआ था धक्का-मुक्की का वीडियो

     
     
     
    उन्होंने यह कहते हुए अपनी बात खत्म की,"स्वतंत्रता अनमोल है - इसे मत खोइए। लोग आपके आचरण के आधार पर आपका सम्मान करेंगे। चकाचौंध की भी सीमा होनी चाहिए; इसे एक निश्चित रेखा को पार नहीं करना चाहिए।"

    अपने बयान के पीछे का संदर्भ समझाते हुए, अभिनेता ने एक सप्ताह पहले हैदराबाद के लुलु मॉल में हुई एक घटना का जिक्र किया, जहां अभिनेत्री निधि अग्रवाल अपनी आगामी फिल्म 'द राजा साहब' के प्रचार कार्यक्रम के दौरान एक अनियंत्रित भीड़ से घिर गई थी। उन पर हमला किए जाने के बाद बेहद परेशान नजर आईं।

    निधि ने पहनी थी स्लीवलेस ड्रेस

    शिवाजी ने आगे कहा,"एक सप्ताह पहले लुलु मॉल में हुई घटना ने मुझे प्रेरित किया। निधि अग्रवाल एक कार्यक्रम में गई थीं। वहां एक बड़ी भीड़ जमा हो गई और उन्होंने खींचना शुरू कर दिया। उन्होंने स्लीवलेस ड्रेस पहनी हुई थी; वह बहुत अच्छी लड़की हैं, लेकिन एक विशाल भीड़ उन पर टूट पड़ी। मैंने उनका चेहरा देखा - वह बहुत शर्मिंदा थीं। इसीलिए मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बोलना चाहिए।" इससे पहले, शिवाजी ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए स्वीकार किया था कि उनके शब्द अनुचित थे।

    यह भी पढ़ें- Niddhi Agerwal के बाद Samantha Ruth Prabhu के साथ भीड़ की बदसलूकी, खिंच गया साड़ी का पल्लू