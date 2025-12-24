Nidhhi Agerwal Mobbing मामले में शिवाजी ने की भद्दी टिप्पणी,कुछ समय में अपनी ही बात से पलट गए एक्टर

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तेलुगु अभिनेता शिवाजी ने अपनी अपकमिंग फिल्म धंदोरा के प्री-रिलीज इवेंट में महिलाओं के पहनावे पर कमेंट किया था। उनके इस कमेंट के बाद उनकी काफी आलोचना हुई थी। विवाद तब शुरू हुआ जब शिवाजी ने दर्शकों को संबोधित करते हुए महिला होस्ट की साड़ी पहनने की तारीफ की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें