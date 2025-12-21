Niddhi Agerwal के बाद Samantha Ruth Prabhu के साथ भीड़ की बदसलूकी, खिंच गया साड़ी का पल्लू

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री निधि अग्रवाल बहुत जल्द प्रभास के साथ फिल्म 'द राजा साहब' में नजर आने वाली हैं। मूवी के गाने के रिलीज इवेंट में एक्ट्रेस बेंग्लोर के एक मॉल में गई थीं जहां कार्यक्रम में प्रशंसकों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया था। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था एक्ट्रेस पर पुरुषों का झुंड एकदम टूट पड़ा था। वहीं कुछ ने गलत तरीके से उन्हें छूने की भी कोशिश की।

सामंथा रुथ प्रभु का वीडियो हुआ वायरल अब हैदराबाद में सामंथा रुथ प्रभु को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। खबरों के मुताबिक, अभिनेत्री काम के सिलसिले में बाहर निकलीं तो उन्हें भारी भीड़ ने घेर लिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।