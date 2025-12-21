Language
    Niddhi Agerwal के बाद Samantha Ruth Prabhu के साथ भीड़ की बदसलूकी, खिंच गया साड़ी का पल्लू

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 05:13 PM (IST)

    अभिनेत्री सामंथा रुथ प्रभु को हैदराबाद में एक स्टोर के उद्घाटन के दौरान भारी भीड़ ने घेर लिया, जिससे उन्हें अपनी गाड़ी तक पहुंचने में काफी ...और पढ़ें

    Hero Image

    सामंथा रुथ प्रभु के साथ भीड़ की बदसलूकी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री निधि अग्रवाल बहुत जल्द प्रभास के साथ फिल्म 'द राजा साहब' में नजर आने वाली हैं। मूवी के गाने के रिलीज इवेंट में एक्ट्रेस बेंग्लोर के एक मॉल में गई थीं जहां कार्यक्रम में प्रशंसकों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया था। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था एक्ट्रेस पर पुरुषों का झुंड एकदम टूट पड़ा था। वहीं कुछ ने गलत तरीके से उन्हें छूने की भी कोशिश की।

    सामंथा रुथ प्रभु का वीडियो हुआ वायरल

    अब हैदराबाद में सामंथा रुथ प्रभु को भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ा। खबरों के मुताबिक, अभिनेत्री काम के सिलसिले में बाहर निकलीं तो उन्हें भारी भीड़ ने घेर लिया, जिससे अफरा-तफरी मच गई और यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

    रविवार को कई वीडियो में सामंथा को भारी भीड़ के बीच चलने में संघर्ष करते हुए दिखाया गया। वीडियो में अभिनेत्री प्रशंसकों की भीड़ में फंसी हुई नजर आ रही हैं, जिससे उन्हें चलना या अपनी गाड़ी तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। वहीं उनके बॉडीगार्ड्स लगातार घेरे में उन्हें सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश कर रहे।

    बॉडीगार्ड्स ने सुरक्षित पहुंचाया

    सामंथा के बॉडीगार्ड्स ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें सुरक्षित उनकी गाड़ी तक पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया। ऐसी स्थिति होने के बावजूद सामंथा के चेहरे पर शांति दिखी और भीड़ से निकलते हुए उन्होंने पब्लिक पर कोई कमेंट नहीं किया, बस तेजी से निकल गईं।

    स्टोर के उद्घाटन में गई थीं एक्ट्रेस

    खबरों के मुताबिक, सामंथा हैदराबाद में एक स्टोर के उद्घाटन के लिए गई हुई थीं। सामंथा के वीडियो पर रिएक्ट करते हुए,एक रेडिट यूजर ने लिखा, "मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो तमीज नहीं सीख सकते, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि कभी-कभी ऐसे प्रशंसकों को तमीज सीखने की जरूरत होती है या उन्हें एक ज़ोरदार थप्पड़ मारने की।" एक अन्य यूजर ने लिखा, "भाषा से विभाजित, लेकिन गंवारपने में एकजुट।"

