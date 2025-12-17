Language
    इधर Ex वाइफ सामंथा ने की शादी...उधर पापा बनने वाले हैं नागा चैतन्य, शादी के 1 साल बाद प्रेग्नेंट हैं शोभिता?

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 01:54 PM (IST)

    Sobhita Dhulipala Pregnant: नागा चैतन्य और शोभिता धुलिपाला की शादी को हाल ही में एक साल पूरा हुआ है, जिसके बाद शोभिता की प्रेग्नेंसी की अफव ...और पढ़ें

    मां बनने वाली हैं शोभिता धुलिपाला (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) और शोभिता धुलिपाला (Shobhita Dhulipala) की शादी को हाल ही में एक साल पूरा हुआ है। हाल ही में 4 दिसंबर को सालभर पूरा होने के मौके पर शोभिता ने अनसीन क्यूट वीडियो शेयर किया था। हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में पारंपरिक तेलुगु रीति-रिवाजों के साथ की थी। इस दौरान बीच में इस तरह की अफवाह भी आई की कपल बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं।

     नागार्जुन ने क्या दिया जवाब?

    अब शोभिता धुलिपाला की प्रेग्नेंसी पर खुद उनके ससुर नागार्जुन ने खुलासा किया है। सुमन टीवी को दिए इंटरव्यू में नागा से सवाल किया गया था कि वो दादा कब बनेंगे? पहले तो अभिनेता ने सवाल पर विचार करने के लिए कुछ देर रुककर सोचा, फिर अजीब तरह से हंसते हुए वहां से जाने की कोशिश की।

    जब उनसे दोबारा पूछा गया कि क्या सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों में कोई सच्चाई है, तो नागार्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगा' हालांकि अभिनेता ने इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया, लेकिन परिवार के लिए बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई।

     साल 2022 में आई थी अफेयर की खबर

    साल 2022 में पहली बारनागा चैतन्य और शोभिता के बीच अफेयर की अफवाहें तब उठीं जब शोभिता को हैदराबाद स्थित चैतन्य के घर पर देखा गया। लंदन में छुट्टियां मनाते हुए दोनों को साथ देखे जाने के बाद ये अफवाहें और भी पुख्ता हो गईं। इस जोड़े ने चुप्पी साधे रखी और अगस्त 2024 में सगाई के बाद ही अपने रिश्ते को आधिकारिक रूप दिया। उन्होंने उसी साल 4 दिसंबर को अन्नपूर्णा स्टूडियो में अपने प्रियजनों की उपस्थिति में शादी कर ली।

     
     
     
     सामंथा के साथ हुई थी पहली शादी

    नागा चैतन्य की पहली शादी समंथा रुथ प्रभु से हुई थी। उनकी मुलाकात 2010 की हिट फिल्म 'ये माया चेसावे' के सेट पर हुई थी। शादी से पहले दोनों कुछ सालों तक रिलेशनशिप में रहे और फिर 2017 में उन्होंने शादी कर ली। हालांकि साल 2021 में उनका तलाक हो गया।

