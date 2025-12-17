इधर Ex वाइफ सामंथा ने की शादी...उधर पापा बनने वाले हैं नागा चैतन्य, शादी के 1 साल बाद प्रेग्नेंट हैं शोभिता?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) और शोभिता धुलिपाला (Shobhita Dhulipala) की शादी को हाल ही में एक साल पूरा हुआ है। हाल ही में 4 दिसंबर को सालभर पूरा होने के मौके पर शोभिता ने अनसीन क्यूट वीडियो शेयर किया था। हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में पारंपरिक तेलुगु रीति-रिवाजों के साथ की थी। इस दौरान बीच में इस तरह की अफवाह भी आई की कपल बहुत जल्द पेरेंट्स बनने वाले हैं।

नागार्जुन ने क्या दिया जवाब? अब शोभिता धुलिपाला की प्रेग्नेंसी पर खुद उनके ससुर नागार्जुन ने खुलासा किया है। सुमन टीवी को दिए इंटरव्यू में नागा से सवाल किया गया था कि वो दादा कब बनेंगे? पहले तो अभिनेता ने सवाल पर विचार करने के लिए कुछ देर रुककर सोचा, फिर अजीब तरह से हंसते हुए वहां से जाने की कोशिश की।

जब उनसे दोबारा पूछा गया कि क्या सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों में कोई सच्चाई है, तो नागार्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगा।' हालांकि अभिनेता ने इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया, लेकिन परिवार के लिए बधाई संदेशों की बाढ़ आ गई।