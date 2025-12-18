Nidhhi Agerwal मामले में Lulu Mall और आयोजकों पर हुआ केस, वायरल हुआ था धक्का-मुक्की का वीडियो

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद के लुलु मॉल में फिल्म 'द राजा साहब' के गाने 'सहना सहना' का लॉन्च रखा गया था। इस दौरान अभिनेत्री निधि अग्रवाल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। एक्ट्रेस को भारी भीड़ ने घेर लिया जिसमें वायरल हो रहे वीडियो में वो चारों ओर से पुरुषों से घिरी नजर आ रही हैं।

घटना के सामने आए वीडियो में लोग उनके साथ सेल्फी लेने और उन्हें छूने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मॉल और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।