    Nidhhi Agerwal मामले में Lulu Mall और आयोजकों पर हुआ केस, वायरल हुआ था धक्का-मुक्की का वीडियो

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 06:45 PM (IST)

    हैदराबाद के लुलु मॉल में फिल्म 'द राजा साहब' के गाने 'सहना सहना' के लॉन्च के दौरान अभिनेत्री निधि अग्रवाल को भारी भीड़ ने घेर लिया। वायरल व ...और पढ़ें

    Hero Image

    निधि अग्रवाल का वीडियो हुआ वायरल (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हैदराबाद के लुलु मॉल में फिल्म 'द राजा साहब' के गाने 'सहना सहना' का लॉन्च रखा गया था। इस दौरान अभिनेत्री निधि अग्रवाल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। एक्ट्रेस को भारी भीड़ ने घेर लिया जिसमें वायरल हो रहे वीडियो में वो चारों ओर से पुरुषों से घिरी नजर आ रही हैं।

    घटना के सामने आए वीडियो में लोग उनके साथ सेल्फी लेने और उन्हें छूने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मॉल और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

    बिना अनुमति के किया आयोजन

    कुकाटपल्ली हाउसिंग बोर्ड (केपीएचबी) पुलिस ने इसको लेकर शिकायत दर्ज की है। पुलिस अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि मॉल प्रबंधन और आयोजकों के खिलाफ बिना पूर्व अनुमति के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मामला दर्ज किया गया है। केपीएचबी पुलिस स्टेशन के एक अधिकारी ने समाचार एजेंसी को बताया, “एक सेलिब्रिटी को आमंत्रित किया गया था और बिना अनुमति के कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसलिए, मामला दर्ज कर लिया गया है।”

    देर से शुरू हुआ कार्यक्रम

    फिल्म 'द राजा साहब' का गाना 'सहना सहना' बुधवार शाम 5 बजे मॉल में लॉन्च होने वाला था। हालांकि, तेलुगु फिल्मों के ज्यादातर कार्यक्रमों की तरह, यह कार्यक्रम भी घंटों देरी से शुरू हुआ। कार्यक्रम से पहले मॉल में फिल्माए गए एक वीडियो में भारी भीड़ जमा होती दिख रही थी।

    कार तक किया पीछा

    अभिनेता प्रभास और रिद्धि कुमार, निर्देशक मारुति, निर्माता टीजी विश्व प्रसाद और संगीतकार थमन भी कार्यक्रम में मौजूद थे। हालांकि, कार्यक्रम में उस समय अफरा-तफरी मच गई जब अभिनेत्री कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल रही थीं। फैंस ने उन्हें चारों ओर तस्वीरें लेने के लिए घेरा बना लिया। कुछ लोग उन्हें छूने की कोशिश करते भी दिखाई दिए। वीडियो में निधि भी काफी हैरान परेशान दिखाई दी। कार में बैठने के बाद ही उन्होंने राहत की सांस ली।

