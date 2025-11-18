Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'करवा ना फोटो...' Archana Puran Singh के बेटे के साथ लोगों ने किया ऐसा बर्ताव, बोले- धक्के और थप्पड़...

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 09:51 PM (IST)

    Archana Puran Singh का दिल्ली चाट व्लॉग उस समय तनावपूर्ण हो गया जब फैंस ने उनके बेटे आर्यमन के साथ कुछ ऐसा किया जिससे वे परेशान हो गए। उन्होंने अपने दिल्ली व्लॉग में आपबीती सुनाई।

    prefferd source google
    Hero Image

    अर्चना पूरन सिंह के बेटे को फैंस ने मारा धक्का

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अर्चना पूरन सिंह का नया दिल्ली चाट व्लॉग एक मजेदार फैमिली फूड ट्रेल होना था, लेकिन इसने उनके बेटे आर्यमन सेठी को एक ऐसा दिन दिखा दिया जिसे वह जल्द नहीं भूलेंगे। अर्चना अपने पति परमीत सेठी और आर्यमन के साथ दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली गलियों से होते हुए कमला नगर, बंगाली मार्केट और ग्रेटर कैलाश में चाट का स्वाद लेने निकले। लेकिन एक जगह पर उनके बेटे आर्यमन काफी परेशान हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भीड़ ने आर्यमन को घेरा

    व्लॉग के बीच में अर्चना ने अपने बेटे को चिढ़ाया जब उन्हें बाहर के लिए कोई काम करवाना था तो उन्होंने मजाक में कहा, "तुझे तो वैसे भी कोई पहचानता नहीं है," और आ

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 : घटिया होस्ट, तेरी औकात... वीकेंड का वार में Rohit Shetty ने करंट लगाकर घरवालों से उगलवाया सच

    आर्यमन को पड़े धक्के

    जब माता-पिता बाद में कमला नगर की दुकान की ओर चले, तो वास्तव में आर्यमन को भीड़ ने घेर लिया। आखिरकार कार में वापस आने के बाद, उन्होंने बताया कि कार कितनी खराब हो गई थी। उन्होंने कहा, "मम्मा और पापा से तो लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत ऐसे धीरे से 'मैम' बोलते हैं। मुझे जो धक्के और थप्पड़ पड़े हैं... मेरे जूते पे, धक्का दे देके और मेरेको ऐसे धक्का देके बोलते हैं, 'करवा ना फोटो'। मैंने बोला, 'अब तो नहीं करूंगा'। ये क्या बात हुई? जो धक्के पड़े हैं ना मेरेको…”

     

    इसके बाद परिवार अपने अगले चाट अड्डे की ओर चल पड़ा जहां चीजें एक अलग ही मोड़ ले गईं। आर्यमान को दुकान के मालिक ने तुरंत पहचान लिया और जल्द ही फैंस ने उसके साथ सेल्फी लेनी शुरू कर दीं। अर्चना ने मजाक में कहा, "क्या उसने तुम्हें ये तस्वीरें खिंचवाने के लिए पैसे दिए हैं?"

    अर्चना के पारिवारिक व्लॉग चैनल ने हाल ही में YouTube पर दस लाख सब्सक्राइबर पार कर लिए हैं, जबकि आर्य व्लॉग्स के 2 लाख 7 हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और अब इस व्लॉग के बाद वह और भी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं।

    यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19: नहीं आए अमाल मलिक के पापा 'डब्बू', फैमिली वीक में इसे देखकर होंगे खुश या दुखी?