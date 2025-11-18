'करवा ना फोटो...' Archana Puran Singh के बेटे के साथ लोगों ने किया ऐसा बर्ताव, बोले- धक्के और थप्पड़...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अर्चना पूरन सिंह का नया दिल्ली चाट व्लॉग एक मजेदार फैमिली फूड ट्रेल होना था, लेकिन इसने उनके बेटे आर्यमन सेठी को एक ऐसा दिन दिखा दिया जिसे वह जल्द नहीं भूलेंगे। अर्चना अपने पति परमीत सेठी और आर्यमन के साथ दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली गलियों से होते हुए कमला नगर, बंगाली मार्केट और ग्रेटर कैलाश में चाट का स्वाद लेने निकले। लेकिन एक जगह पर उनके बेटे आर्यमन काफी परेशान हो गए।

इसके बाद परिवार अपने अगले चाट अड्डे की ओर चल पड़ा जहां चीजें एक अलग ही मोड़ ले गईं। आर्यमान को दुकान के मालिक ने तुरंत पहचान लिया और जल्द ही फैंस ने उसके साथ सेल्फी लेनी शुरू कर दीं। अर्चना ने मजाक में कहा, "क्या उसने तुम्हें ये तस्वीरें खिंचवाने के लिए पैसे दिए हैं?"