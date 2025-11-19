चाय की शर्त पर हुई थी अभिनेता Piyush Mishra की शादी, घर से भागकर की थी कोर्ट मैरिज

Language
    हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता पीयूष मिश्रा अपने बिंदास अंदाज के लिए काफी जाने जाते हैं। हाल ही में दैनिक जागरण से खास बातचीत में पीयूष ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्होंने घर से भागरकर शादी रचाई थी। 

    अभिनेता पीयूष मिश्रा और उनकी पत्नी (फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अभिनेता पीयूष मिश्रा का नाम जरूर शामिल होगा। न सिर्फ एक एक्टर बल्कि बतौर लेखक भी पीयूष को काफी लोकप्रियता हासिल है। फिल्मी करियर के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी पीयूष आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। 

    हाल ही में पीयूष मिश्रा ने दैनिक जागरण से खास बातचीत में अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई सारे राज खोले हैं। इस दौरान अभिनेता ने ये भी बताया है कि उन्होंने घर से भागकर शादी रचाई थी। इतना ही नहीं कोर्ट मैरिज के लिए वकील ने उनके सामने एक अजीबोगरीब शर्त रखी थी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या था- 

    इस शर्त पर हुई थी पीयूष मिश्रा की शादी

    सिनेमा और टीवी जगत का जाना-पहचाना चेहरा होना कई बार कलाकारों के लिए फायदेमंद भी होता है। गुलाल और गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्मों के अभिनेता पीयूष मिश्रा के लिए शुरुआती दिनों में धारावाहिक फिरदौस करना कुछ ऐसे ही फायदेमंद रहा। जब पैसे न होने के बावजूद वकील, सिर्फ एक चाय की शर्त पर उनकी प्रिया नारायणन से शादी कराने को तैयार हो गया।

    पीयूष यह किस्सा साझा करते हुए बताते हैं, ‘वो (प्रिया) दिल्ली के स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर में पढ़ती थी। मैं वहां नाटक करने गया था, मैंने देखा वो मुझे अच्छी लगी। तभी मैंने सोच लिया था कि इससे ही शादी करूंगा। मैंने उन्हें मनाने की तीन साल कोशिश की। वो हैं फौजी की बेटी। मैं ठहरा थिएटर वाला, जिसने जिंदगी में कभी पैसा कमाया ही नहीं। फिर मैं उन्हें भगाकर चेन्नई से दिल्ली लेकर आया और यहां शादी की। दिल्ली में भी हमारे पास कोई भी कागज नहीं था, न राशन कार्ड, न ड्राइविंग लाइसेंस न पासपोर्ट।

    हां, उन दिनों मैंने एक धारावाहिक किया था, जिससे मुझे कुछ पैसे मिले थे। हमारी शादी कराने वाले वकील ने वो धारावाहिक देखा हुआ था। उसने मुझसे कहा कि मैं आपकी शादी के सारे दस्तावेज बनवा दूंगा, लेकिन आपको मेरी पत्नी के साथ चलकर चाय पीनी होगी। मैं तैयार हो गया। मैंने उसकी पत्नी के साथ चाय पी और हमारी शादी हो गई। मेरे माता-पिता को शादी से कोई आपत्ति नहीं थी।’

    इस मूवी में नजर आएंगे पीयूष मिश्रा

    गौर किया जाए की आने वाली फिल्म की तरफ तो उसका नाम राह केतु है। अभिनेता वरुण शर्मा और पुलकित सम्राट स्टारर इस मूवी में पीयूष अहम भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे।

