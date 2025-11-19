चाय की शर्त पर हुई थी अभिनेता Piyush Mishra की शादी, घर से भागकर की थी कोर्ट मैरिज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के वेटरन एक्टर के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें अभिनेता पीयूष मिश्रा का नाम जरूर शामिल होगा। न सिर्फ एक एक्टर बल्कि बतौर लेखक भी पीयूष को काफी लोकप्रियता हासिल है। फिल्मी करियर के अलावा अपनी निजी जिंदगी को लेकर भी पीयूष आए दिन चर्चा में बने रहते हैं।

हाल ही में पीयूष मिश्रा ने दैनिक जागरण से खास बातचीत में अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई सारे राज खोले हैं। इस दौरान अभिनेता ने ये भी बताया है कि उन्होंने घर से भागकर शादी रचाई थी। इतना ही नहीं कोर्ट मैरिज के लिए वकील ने उनके सामने एक अजीबोगरीब शर्त रखी थी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला आखिर क्या था-

इस शर्त पर हुई थी पीयूष मिश्रा की शादी सिनेमा और टीवी जगत का जाना-पहचाना चेहरा होना कई बार कलाकारों के लिए फायदेमंद भी होता है। गुलाल और गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्मों के अभिनेता पीयूष मिश्रा के लिए शुरुआती दिनों में धारावाहिक फिरदौस करना कुछ ऐसे ही फायदेमंद रहा। जब पैसे न होने के बावजूद वकील, सिर्फ एक चाय की शर्त पर उनकी प्रिया नारायणन से शादी कराने को तैयार हो गया।