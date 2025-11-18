Lata Mangeshkar के साथ एक गाना गाकर सुपरहिट हो गई थीं ये सिंगर, अपनी 'दिलरूबा' के लिए आज भी गुनगुनाते हैं लोग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड इंडस्ट्री में लता मंगेशकर के संगीत की एक अलग ही जगह है। उन्होंने म्यूजिक में एक अलग और बड़ा नाम कमाया है, इसीलिए उनके सोलो गानों के साथ ही जिन सिंगर्स ने उनके साथ गाने गाए वो भी मशहूर हो गए। आइए एक ऐसी ही सिंगर के बारे में जानते हैं जिन्होंने भारत कोकिला के साथ एक ऐसा गाना गाया जो आज भी लोग अपनी दिलरूबा के लिए गुनगुनाते हैं।

कौन सा है वो गाना हम जिस गाने की बात कर रहे हैं वो है हंसता हुआ नूरानी चेहरा (Hansta Hua Noorani Chehra)... जिसे लता मंगेशकर के साथ कमल बारोट ने गाया है। दोनों ही इस गाने की को-सिंगर्स थीं। इस गाने का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया है और लिरिक्स असद भोपाली ने लिखे हैं। इस गाने को महीपाल और गीतांजलि पर फिल्माया गया। यह गाना फिल्म पारसमणि (Parasmani) का है जो 1963 में रिलीज हुई थी।

यह भी पढ़ें- किशोर दा और लता दीदी के गाने को सुन भर आएंगीं आंखें, 7 मिनट के सुपरहिट सॉन्ग में थे Sanjeev Kumar कमल बारोट का बेस्ट सॉन्ग उनके अन्य गीतों में सी.आई.डी. 909 का "तेरा निखरा निखरा चेहरा" और "धड़क तो होगा दिल हुजूर" शामिल हैं। उन्होंने टॉप सिंगर्स के साथ कुछ बेहद सफल गाने गाए। इनमें सबसे लोकप्रिय गीत "हंसता हुआ नूरानी चेहरा" है, जो पारसमणि (1963) का एक डांस सॉन्ग था और कमल की को-सिंगर लता मंगेशकर थीं। कई लोग इसे उस समय उनके करियर का बेस्ट गीत मानते हैं। यह बिनाका गीतमाला के टॉप 10 में एंट्री के साथ एक चार्टबस्टर बन गया। उनका एक और मशहूर गाना है दादीअम्मा दादीअम्मा मान जाओ..है जो उन्होंने आशा भोंसले के साथ गाया था।