144 फिल्मों में पुलिस ऑफिसर बना था ये एक्टर, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में कलाकारों के किरदारों के टाइप कास्ट होने के मामले समय-समय पर चर्चा का विषय बनता रहा है। ये सिलसिला नए जमाने से नहीं बल्कि पुराने दौर से चला रहा है। कुछ सेलेब्स ऐसे भी रहे हैं, जो अपने कैरेक्टर के दम पर ही सिनेमा जगत में पहचाने गए। कोई फेमस विलेन बना तो कोई पुलिस ऑफिसर।

आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे ही वेटरन एक्टर के बारे में अहम जानकारी देने जा रहे हैं, जो पर्दे पर एक दो बार नहीं बल्कि 144 बार पुलिस ऑफिसर बना था। इस वजह से इस अभिनेता का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।

144 बार बना ये अभिनेता जिस हिंदी सिनेमा के एक्टर के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उसने 11 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और 1939 में पहली फिल्म की। इसके बाद उन्होंने साल दर साल लगातार फिल्में कर वाहवाही बटोरी। लेकिन वह लीड एक्टर नहीं बल्कि ज्यादातर मूवीज में साइड रोल में ही नजर आया। इतना ही नहीं पुलिस ऑफिसर के रोल में काफी लोकप्रिय हुआ।