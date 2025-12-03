144 फिल्मों में पुलिस ऑफिसर बना था ये एक्टर, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है नाम
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा में कलाकारों के किरदारों के टाइप कास्ट होने के मामले समय-समय पर चर्चा का विषय बनता रहा है। ये सिलसिला नए जमाने से नहीं बल्कि पुराने दौर से चला रहा है। कुछ सेलेब्स ऐसे भी रहे हैं, जो अपने कैरेक्टर के दम पर ही सिनेमा जगत में पहचाने गए। कोई फेमस विलेन बना तो कोई पुलिस ऑफिसर।
आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे ही वेटरन एक्टर के बारे में अहम जानकारी देने जा रहे हैं, जो पर्दे पर एक दो बार नहीं बल्कि 144 बार पुलिस ऑफिसर बना था। इस वजह से इस अभिनेता का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
144 बार बना ये अभिनेता
जिस हिंदी सिनेमा के एक्टर के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उसने 11 साल की उम्र में एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और 1939 में पहली फिल्म की। इसके बाद उन्होंने साल दर साल लगातार फिल्में कर वाहवाही बटोरी। लेकिन वह लीड एक्टर नहीं बल्कि ज्यादातर मूवीज में साइड रोल में ही नजर आया। इतना ही नहीं पुलिस ऑफिसर के रोल में काफी लोकप्रिय हुआ।
आपको बता दें कि उस अभिनेता का नाम जगदीश राज था, जिन्होंने 5 दशक के एक्टिंग में 144 बार पर्दे पर पुलिस ऑफिसर की भूमिका को अदा किया था। जगदीश के अलावा बॉलीवुड का और कोई कलाकार इस तरह से एक किरदार को नहीं निभा पाया है।
इतना ही नहीं उनका ये रिकॉर्ड गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जो अब तक नहीं टूटा है। इसके अलावा लिमका बुक में भी जगदीश राज में उनकी ये खास उपलब्धि दर्ज है।
जगदीश राज की प्रमुख फिल्में
1939 में आई फिल्म एक ही रास्ता में बतौर बाल कलाकार जगदीश राज ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। हालांकि, 1955 में रिलीज होने वाली मूवी सीमा से उनको काफी लोकप्रियता मिली थी। जगदीश की पॉपुलर मूवीज के बारे में जिक्र किया जाए तो उनके नाम इस प्रकार हैं-
मधुमती
कानून
काला बाजार
पासपोर्ट
धर्मपुत्र
बंबई का चोर
वक्त
भूत बंगला
इन फिल्मों के लिए जगदीश राज को हमेशा याद किया जाता है। मालूम हो कि 28 जुलाई 2013 को जगदीश ने इस दुनिया को हमेशा-हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था।
