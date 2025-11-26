90s की एक्ट्रेस ने दूसरे धर्म में शादी के चलते छोड़ा था बॉलीवुड, तलाक के बाद नहीं मिली एलिमनी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Pooja Bedi हिंदी सिनेमा की उन एक्ट्रेसेज में शुमार हैं, जिन्होंने 90 के दशक में इंडस्ट्री में धमाकेदार एंट्री मारी थी। सुपरस्टार आमिर खान संग फिल्म जो जीता वही सिकंदर से लोकप्रियता हासिल करने वालीं पूजा लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया से दूर हैं। एक वक्त ऐसा था कि उन्हें बी टाउन की अगली लेडी सुपरस्टार माना जा रहा था, लेकिन अचानक से बॉलीवुड से गायब होकर पूजा बेदी ने हर किसी को सरप्राइज कर दिया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब एक्टिंग छोड़ने को लेकर पूजा बेदी ने खुलकर बात की है और बताया कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, जिसके चलते उन्होंने करियर के पीक पर आकार फिल्मी दुनिया से नाता तोड़ लिया था। पूजा ने क्यों छोड़ा बॉलीवुड? अभिनेत्री पूजा बेदी ने फिल्म विषकन्या और जो जीता वही सिकंदर से रातों-रात शोहरत पाई थी। हालांकि बॉलीवुड में कुछ और साल बिताने के बाद, उन्होंने अभिनय से दूरी बना ली थी। एक्टिंग से दूरी बनाने को लेकर एक पॉडकास्ट में पूजा ने कहा- ''अपना सौ प्रतिशत देने की भावना से, मैं शादी कर रही थी। मेरे पूर्व पति फरहान फर्नीचरवाला रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार से थे और ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उनके परिवार की बहू एक सेक्सी एक्ट्रेस बने।