    'उसे अभी और जीना था...'Pooja Bedi ने भाई के सुसाइड पर की बात, सालों बाद शेयर की दर्दनाक कहानी

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 09:23 PM (IST)

    कबीर बेदी (Kabir Bedi) की बेटी अभिनेत्री पूजा बेदी (Pooja Bedi) ने 25 साल की उम्र में भाई सिद्धार्थ द्वारा की गई आत्महत्या पर बात की। पूजा ने बताया की सिद्धार्थ को सिज़ोफ्रेनिया डिटेक्ट हुआ था लेकिन इसका समय से पता नहीं चला। पूजा बेदी उस समय प्रेग्नेंट थीं और उन्हें मिस कैरिज का डर था।

    भाई को याद कर इमोशनल हुई पूजा बेदी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता कबीर बेदी ने 80 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज किया। लेकिन इस सफलता के पीछे एक निजी संघर्ष भी था जिसने उन्हें बेहद दर्द दिया। उन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ बेदी को 26 साल की उम्र में आत्महत्या के कारण खो दिया। उनका बेटा सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था, जिसके कारण उसने यह कठोर कदम उठाया।

    हाल ही में एक बातचीत में कबीर बेदी की बेटी, अभिनेत्री पूजा बेदी ने उस आघात के बारे में बताया जिससे उनका परिवार गुज़रा और उन्होंने बताया कि उस समय वह प्रेग्नेंट थीं और अलाया एफ होने वाली थीं इसलिए उन्हें मिसकैरिज का डर भी सता रहा था।

    25 साल की उम्र में कर लिया था सुसाइड

    सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में, पूजा ने खुलासा किया कि सिद्धार्थ की मौत उनके लिए बहुत बड़ा सदमा थी। उन्होंने बताया कि जब सिद्धार्थ का निधन हुआ, तब कबीर बेदी उनके साथ अमेरिका में थे और उनके लिए यह बेहद मुश्किल था, खासकर कमरे में जाना और उस त्रासदी को देखना, एक ऐसा पल जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकतीं।

    पूजा को सता रहा था मिस कैरिज का डर

    पूजा ने कहा, "उन्होंने मुझे शांत करने की कोशिश की। मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे के लिए शांत रहना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि इस सदमे के कारण मिसकैरिज हो या मेरे बच्चे पर कोई असर पड़े। मैं सकारात्मक रही। मैं उनसे बहुत प्यार करती थी और उन्हें बहुत याद करती थी, लेकिन मुझे पता था कि उनका सफ़र खत्म हो चुका है और मेरा सफ़र अभी भी जारी रहना बाकी है।"

    भाई ने छोड़ा था एक प्यारा सा नोट

    पूजा ने बताया कि सिद्धार्थ ने अपने आखिरी नोट में परिवार के लिए संदेश छोड़ा, जिसमें उनके और अलाया के लिए एक बहुत ही प्यारा संदेश और उनकी मां के लिए एक नोट भी शामिल है। उन्होंने आगे कहा, "वह घटना अनावश्यक थी, लेकिन सिद्धार्थ ने ऐसे अपना सफ़र खत्म करने का फैसला किया। काश उन्होंने कुछ अलग किया होता और ज़िंदगी जी होती।"

    इसके अलावा अभिनेत्री ने बताया कि वो अपने भाई से कितना प्यार करती थीं और उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता था। पूजा ने कहा कि हम एक ही बेडरूम से लेकर एक ही टूथब्रश तक सबकुछ शेयर करते थे।

