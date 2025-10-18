'उसे अभी और जीना था...'Pooja Bedi ने भाई के सुसाइड पर की बात, सालों बाद शेयर की दर्दनाक कहानी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता कबीर बेदी ने 80 और 90 के दशक में हिंदी सिनेमा पर राज किया। लेकिन इस सफलता के पीछे एक निजी संघर्ष भी था जिसने उन्हें बेहद दर्द दिया। उन्होंने अपने बेटे सिद्धार्थ बेदी को 26 साल की उम्र में आत्महत्या के कारण खो दिया। उनका बेटा सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित था, जिसके कारण उसने यह कठोर कदम उठाया।

हाल ही में एक बातचीत में कबीर बेदी की बेटी, अभिनेत्री पूजा बेदी ने उस आघात के बारे में बताया जिससे उनका परिवार गुज़रा और उन्होंने बताया कि उस समय वह प्रेग्नेंट थीं और अलाया एफ होने वाली थीं इसलिए उन्हें मिसकैरिज का डर भी सता रहा था।

25 साल की उम्र में कर लिया था सुसाइड सिद्धार्थ कन्नन को दिए एक इंटरव्यू में, पूजा ने खुलासा किया कि सिद्धार्थ की मौत उनके लिए बहुत बड़ा सदमा थी। उन्होंने बताया कि जब सिद्धार्थ का निधन हुआ, तब कबीर बेदी उनके साथ अमेरिका में थे और उनके लिए यह बेहद मुश्किल था, खासकर कमरे में जाना और उस त्रासदी को देखना, एक ऐसा पल जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकतीं।