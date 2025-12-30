इंटीमेट सीन्स के लिए कभी मना नहीं करती थी 80s की ये लेडी सुपरस्टार, 180 फिल्मों में आई नजर
आज के दौर में हिंदी सिनेमा की कई अदाकाराएं ऐसी हैं, जो पर्दे पर इंटीमेट सीन्स फिल्माने से कतराती हैं। लेकिन आपको ये जानकारी हैरानी होगी 80 के दशक में ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्मी जगत का दौर अब पूरी तरह से बदल गया है। आज के समय में फिल्मों में किसिंग और हॉट सीन्स को खुलेआम दिखाया जाता है। खासतौर पर ओटीटी के आने के बाद कामुक दृश्यों की डिमांड काफी बढ़ गई है। इसके बावजूद हिंदी सिनेमा की कई अदाकाराएं ऐसी हैं, जो मॉर्डन जमाने में इंटीमेट सीन्स देने में कतराती हैं।
आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 80 के दशक में एक बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐसी भी रही है, जिसने बड़े पर्दे पर एक नहीं बल्कि कई मूवीज में भर-भर के बोल्ड सीन्स दिए थे और ऐसा करने से वह बिल्कुल भी कतराती नहीं थीं। आइए जानते हैं कि वह अभिनेत्री कौन है।
इंटीमेट सीन्स में अव्वल थी ये एक्ट्रेस
जिस बी टाउन एक्ट्रेस के बारे में इस लेख में जिक्र किया जा रहा है, उसने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट 60 के दशक में अभिनय के क्षेत्र में कदम रख लिया और बतौर लीड एक्ट्रेस वह अदाकारा अपने 5 दशक से लंबे फिल्मी करियर में 180 से ज्यादा मूवीज में नजर आ चुकी हैं। इनमें से कुछ फिल्में ऐसी रही, जिनमें उन्होंने कामुकता की सारी हदों को पार कर दिया था। दरअसल यहां बात वेटरन एक्ट्रेस रेखा के बारे में की जा रही हैं।
फेसबुक पेज द बॉलीवुड रेडियो की रिपोर्ट के अनुसार अभिनेता शेखर सुमन ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान रेखा के साथ काम करने को लेकर अपना अनुभाव साझा किया। साल 1984 में आई रेखा की फिल्म उत्सव से शेखर ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा था, इस मूवी में इन दोनों के बीच कई इंटीमेंट सीन्स भी देखने को मिले थे। जिनको लेकर शेखर ने कहा था-
''रेखा काफी प्रोफेशनल एक्ट्रेस हैं, वह अपने काम में सौ प्रतिशत देती हैं और इंटीमेट सीन्स को देने के लिए कभी मना नहीं करती हैं। मैं खुद को नसीब वाला समझता हूं, जो उनके साथ पहली ही फिल्म में काम करने को मिला। एक्ट्रेस होने के बावजूद वह बोल्ड सीन्स को देने में बिल्कुल भी नर्वस नहीं होती हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि वह अपने काम को लेकर उनका फोकस कितना ज्यादा मजबूत हैं।''
इन एक्टर संग भी दिए हॉट सीन
सिर्फ शेखर सुमन ही नहीं बल्कि रेखा ने अभिनेता ओम पुरी के साथ 1997 में आई फिल्म आस्था में भी अपना बोल्ड अवतार दिखाया था। इसके अलावा सुपरस्टार अक्षय कुमार संग फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में इन द नाइट्स सॉन्ग को भला कौन भूल सकता है, जिसमें रेखा ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थीं।
