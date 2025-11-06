Language
    120 Bahadur Trailer: 3000 सैनिक...120 जवान...5500 मीटर की ऊंचाई, चीनी सैनिकों पर भारी पड़ी भारतीय सेना

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 04:34 PM (IST)

    '120 बहादुर' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. अभिनेता फरहान अख्तर (Farhan Akhtar) जल्द ही बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रहे हैं। अभिनेता जल्द ही फिल्म 120 बहादुर (120 Bahadur) में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की चर्चा पिछले काफी वक्त से हो रही थी। फिल्म के टीजर ने ही अच्छा-खासा माहौल बना दिया था और अब लीजिए हाल ही में फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। फिल्म का ट्रेलर बेहद शानदार है। फिल्म में फरहान अख्तर का किरदार काफी शानदार लग रहा है।

    फिल्म में दिखेगी देशप्रेम की कहानी
    फिल्म के ट्रेलर की शुरूआत अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के वॉयस ओवर से होती है, जिसमें वो कहते सुनाई देते हैं कि, भारत ने चीन को अपना पड़ोसी नहीं भाई माना था लेकिन चीन ने विश्वासघात किया। दमदार आवाज के साथ ट्रेलर में रोंगटे खड़े करने वाले सीन्स भी दिखाई देते हैं। फिल्म में फरहान अख्तर मेजर शैतान सिंह भाटी के किरदार में नजर आ रहे हैं। फिल्म की कहानी 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौरान, रेजांग ला की लड़ाई की रियल कहानी पर आधारित है।

    इस घटना में 3000 सैनिकों वाली चीन सेना की एक टुकड़ी ने भारतीय पोस्ट पर अचानक हमला बोला था। वहीं भारतीय पोस्ट पर 13 कुमाऊं रेजिमेंट की एक कंपनी तैनात थी, जिसकी अगुवाई मेजर शैतान सिंह कर रहे थे। इसके बाद महज 120 भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना का डटकर मुकाबला किया था। उस दौरान रेजांग ला के इस युद्ध में महज 6 सैनिक ही बचे थे और बाकी सभी शहीद हो गए थे।

    आपको बता दें कि इस फिल्म में फरहान अख्तर की पत्नी का किरदार एक्ट्रेस राशि खन्ना (Raashi Khanna) निभा रही हैं। इसके अलावा फिल्म में विवान भतेना, अंकित सिवाच, हुसैन दलाल, एजाज खान समेत कई स्टार्स नजर आएंगे। वहीं फिल्म का ट्रेलर लॉन्च रॉकिंग स्टार यश (Yash) ने किया है। फिल्म 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

