बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने की तैयारी: मुख्य चुनाव आयुक्त इस हफ्ते दौरे पर, जल्द हो सकता है तारीख का एलान

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जल्द ही बिहार का दौरा करेंगे। चुनाव आयोग दशहरा और दीपावली के बीच चुनाव कार्यक्रम का एलान कर सकता है जिसमें छठ पर्व का भी ध्यान रखा जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर तक होना है जिसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस हफ्ते अपनी पूरी टीम के साथ बिहार का दौरा करने वाले हैं, जिसे चुनावी तैयारियों की आधिकारिक शुरुआत माना जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चुनाव तारीखों का एलान कब? चुनाव आयोग 22 नवंबर तक नई विधानसभा के गठन की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम का एलान दशहरा (2 अक्टूबर) और दीपावली (19 अक्टूबर) के बीच कर सकता है। हालांकि, इस बीच छठ (25-28 अक्टूबर) का पर्व भी आ रहा है, जिसकी वजह से मतदान की तारीखों को लेकर खास रणनीति बनानी होगी।

मतदाता सूची और चुनावी तैयारी फिलहाल बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का काम चल रहा है और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर तक प्रकाशित होनी है। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा।