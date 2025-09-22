Language
    बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने की तैयारी: मुख्य चुनाव आयुक्त इस हफ्ते दौरे पर, जल्द हो सकता है तारीख का एलान

    By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 02:57 PM (IST)

    मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जल्द ही बिहार का दौरा करेंगे। चुनाव आयोग दशहरा और दीपावली के बीच चुनाव कार्यक्रम का एलान कर सकता है जिसमें छठ पर्व का भी ध्यान रखा जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30 सितंबर तक होना है जिसके बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा की जाएगी।

    मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा- फोटो : social media

    डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इस हफ्ते अपनी पूरी टीम के साथ बिहार का दौरा करने वाले हैं, जिसे चुनावी तैयारियों की आधिकारिक शुरुआत माना जा रहा है।

    चुनाव तारीखों का एलान कब?

    चुनाव आयोग 22 नवंबर तक नई विधानसभा के गठन की समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए चुनाव कार्यक्रम का एलान दशहरा (2 अक्टूबर) और दीपावली (19 अक्टूबर) के बीच कर सकता है। हालांकि, इस बीच छठ (25-28 अक्टूबर) का पर्व भी आ रहा है, जिसकी वजह से मतदान की तारीखों को लेकर खास रणनीति बनानी होगी।

    मतदाता सूची और चुनावी तैयारी

    फिलहाल बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का काम चल रहा है और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर तक प्रकाशित होनी है। माना जा रहा है कि इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा।

    कितने चरणों में होंगे चुनाव?

    पिछले विधानसभा चुनाव 2020 में तीन चरणों में कराए गए थे। इस बार भी चुनाव बहु-चरणीय होने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में दो चरणों में मतदान की संभावना भी बताई जा रही है।

    प्रमुख त्योहारों का ध्यान

    चुनाव आयोग दशहरा, दीपावली और छठ जैसे प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए मतदान का कार्यक्रम तय करेगा, ताकि मतदान प्रक्रिया और धार्मिक आयोजनों में टकराव न हो।

