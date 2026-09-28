इसका कोई सीधा जवाब हां या ना में नहीं दिया जा सकता। एआई अपने आप में खतरनाक नहीं है। असली समस्या यह है कि इंसान इसे कैसे विकसित करते हैं, नियंत्रित करते हैं और इसका उपयोग कैसे करते हैं।

रक्षित मदान। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई अब केवल विज्ञान कथाओं का हिस्सा नहीं रही है। यह हमारे दैनिक जीवन में पूरी तरह शामिल हो चुकी है। स्मार्टफोन, आनलाइन खरीदारी, चिकित्सा, शिक्षा, बैंकिंग और पुलिस व्यवस्था तक, एआई हमारे जीने और काम करने के तरीके को बदल रही है। जैसे-जैसे एआई तकनीक अधिक शक्तिशाली हो रही है, एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या भविष्य में एआई मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा बनेगी?

कोई भी शक्तिशाली तकनीक अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। जिस एआई का उपयोग डाक्टर बीमारियों का पता लगाने के लिए करते हैं, उसी का उपयोग गलत लोग नकली और भ्रामक डीपफेक वीडियो बनाने के लिए भी कर सकते हैं।

पुलिस अपराधों को सुलझाने के लिए एआई की मदद ले सकती है, लेकिन अपराधी इसका इस्तेमाल ठगी, फर्जी पहचान और साइबर हमलों के लिए कर सकते हैं। एक बड़ी चिंता एआई प्रणालियों के तेजी से स्वायत्त होने को लेकर है। आज एआई खुद कोड लिख सकती है, बड़े आंकड़ों का विश्लेषण कर सकती है और पैटर्न के आधार पर फैसले ले सकती है। भविष्य में एआई बिना इंसानी देखरेख के और भी जटिल काम करने में सक्षम हो सकती है।

बस बड़ा खतरा यह नहीं है कि एआई अचानक बुरी हो जाएगी, बल्कि असली खतरा इंसानों की लापरवाही है। भविष्य एआई को रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि जिम्मेदार एआई बनाने के बारे में है। इसके लिए सरकारों, कंपनियों, विज्ञानियों और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा।- रक्षित मदान, एआई विशेषज्ञ

यदि इन प्रणालियों को सही तरीके से डिजाइन नहीं किया गया या इन्हें बैंक, हथियार या महत्वपूर्ण ढांचागत सुविधाओं का अनियंत्रित अधिकार दे दिया गया, तो इसके परिणाम बेहद भयानक हो सकते हैं।

हाल ही में ऐसे मामले भी देखे गए हैं जहां एआई एजेंटों को बिना किसी रोक-टोक के खाते और पहचान की पहुंच मिलने पर वे नियंत्रण से बाहर होकर वेबसाइटों और प्रणालियों को हैक करने लगे। एक अन्य मुख्य चिंता नौकरियों को लेकर है। एआई लोगों को पूरी तरह से हटा नहीं देगी, लेकिन यह काम करने के तरीकों को बदल देगी।

दोहराव वाले और आसान काम स्वचालित हो जाएंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई बेरोजगार हो जाएगा। इतिहास गवाह है कि नई तकनीकें नए अवसर और नए पेशे भी लाती हैं। समाज को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोगों को नए कौशल सीखने का मौका मिले। इसके साथ ही झूठी सूचनाओं का प्रसार भी एक बड़ा खतरा है। एआई ऐसी तस्वीरें, वीडियो और आवाजें बना सकती है जो बिल्कुल असली लगती हैं।

जरा सोचिए कि किसी राजनेता का फर्जी वीडियो या किसी पारिवारिक सदस्य की नकली आवाज में पैसों की मांग करने वाला फोन कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इससे समाज में एक-दूसरे पर भरोसा कम हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि एआई अचानक बुरी हो जाएगी, बल्कि असली खतरा इंसानों की लापरवाही है।

भविष्य एआई को रोकने के बारे में नहीं है, बल्कि जिम्मेदार एआई बनाने के बारे में है। इसके लिए सरकारों, कंपनियों, विज्ञानियों और आम नागरिकों को मिलकर काम करना होगा। हमें कड़े सुरक्षा नियम, पारदर्शिता और इंसानी देखरेख की आवश्यकता है।

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