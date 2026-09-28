एआई: तकनीकी क्रांति का वरदान या मानव सभ्यता के लिए खतरा?

महेंद्र प्रताप सिंह। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधुनिक युग की सबसे क्रांतिकारी तकनीक है। एआई ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, विज्ञान और उद्योगों में अभूतपूर्व प्रगति की है। यह जटिल बीमारियों की पहचान करने, शोध को गति देने और दैनिक कार्यों को आसान बनाकर उत्पादकता बढ़ाने में अत्यंत सहायक सिद्ध हो रहा है।

हालांकि हाल में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें देखा गया है कि एआई मनुष्य के नियंत्रण से बाहर जाकर खुद से काम कर रहा है। एआई के बढ़ते प्रभाव और इसके नियंत्रण से बाहर होने के संभावित खतरों का मामला संयुक्त राष्ट्र के समक्ष पहुंच चुका है। बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में दिग्गत एआई निर्माताओं ने कहा है हमने एआई बना तो दिया लेकिन इसके नियंत्रण के बाहर होने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है।

अगर इसका इस्तेमाल गलत दिशा में हुआ तो इससे समाज में बड़ी उथल पुथल पैदा हो सकती है। ऐसे में आज इस बात की पड़ताल प्रासंगिक है कि एआई की बढ़ती क्षमता मानवता के लिए वरदान है या इसका नियंत्रण से बाहर होना मानवता के लिए अभिशाप साबित हो सकता है।

दुनियाभर के टेक लीडर्स और एआई विशेषज्ञ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तेजी से बढ़ती क्षमताओं को लेकर लगातार चेतावनी दे रहे हैं। उनका मानना है कि यदि इस तकनीक को सही समय पर नियंत्रित और गवर्न नहीं किया गया, तो यह समाज, अर्थव्यवस्था और मानव सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां पैदा कर सकती है।

एआई लीडर्स की चिंता के मुख्य कारण स्वायत्तता: एआई सिस्टम अब केवल निर्देशों का पालन नहीं कर रहे, बल्कि स्वयं फैसले लेने लगे हैं। विशेषज्ञों को डर है कि भविष्य में "आर्टिफिशियल सुपरइंटेलिजेंस इंसानी नियंत्रण से बाहर हो सकती है।

