मोबाइल ने हमें आपस में जोड़ा, तो गलत जानकारियों के फैलाव का जरिया भी बना। उसी तरह एआई का इस्तेमाल भी अच्छाई और बुराई दोनों के लिए संभव है।

आयुष गर्ग। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई तकनीक आई है, वह अपने साथ नए सपने और नया डर दोनों लाई है। जब हवाई जहाज आए तब रेलवे में खलबली मची, ईमेल से डाक सेवाओं में डर फैला, और कंप्यूटर आने पर नौकरी खोने की अफवाहें उड़ीं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के आने पर भी लोगों में डर है कि यह मानवता के लिए खतरा बन सकता है। लेकिन सच यह है कि हर तकनीक अपने साथ समाधान और समस्याएं दोनों लाती है।

एआई मानव इतिहास की पहली ऐसी तकनीक है जो खुद सोचने, समझने और एक्शन लेने की क्षमता रखती है। हाल ही में इसके गलत इस्तेमाल और हैकिंग के मामले सामने आए हैं, जिससे समाज में डर बढ़ा है। परंतु कुछ हादसों की वजह से पूरी तकनीकी क्रांति को रोकना समझदारी नहीं है।

हमें ऐसे नियम और व्यवस्थाएं बनानी होंगी जिससे एआई का उपयोग समाज के भले के लिए हो सके। एआई बिजली की तरह है जो हर जगह मौजूद रहेगी और सभी को प्रभावित करेगी। जिस प्रकार बिजली ने दुनिया का ढांचा और काम करने का तरीका बदल दिया, वैसे ही एआई हमारी और आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बदल देगा। भारत जैसे देश में, जहां आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोजगार की चुनौतियां हैं, वहां एआई एक वरदान साबित हो सकता है।

एक बच्चा जो स्कूल नहीं जा पाता, वह मोबाइल पर एआई से पढ़ सकता है। एक किसान अपनी फसल की उपज बढ़ा सकता है, और एक युवा नया स्टार्टअप खड़ा कर सकता है। इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में भी यही दिखाया गया कि इसके सही इस्तेमाल से हम कैसे विश्व स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हालांकि, एआई का विकास बहुत तेज है और वैश्विक स्तर पर अमेरिका व चीन की कंपनियां इसमें आगे हैं। एआई को नियंत्रित करने के लिए दो रास्ते हैं।

भारत जैसे देश में, जहां आज भी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और रोजगार की चुनौतियां हैं, वहां एआई एक वरदान साबित हो सकता है। एक बच्चा जो स्कूल नहीं जा पाता, वह मोबाइल पर एआई से पढ़ सकता है। एक किसान अपनी फसल की उपज बढ़ा सकता है, और एक युवा नया स्टार्टअप खड़ा कर सकता है। - आयुष गर्ग, संस्थापक, डेल्ही स्कूल ऑफ एआई

नियम और जागरूकता। भारत सरकार ने एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की हैं ताकि इसका नैतिक और जिम्मेदार विकास हो सके। तकनीक का इतिहास बताता है कि डायनामाइट जैसी नागरिक तकनीक का इस्तेमाल युद्धों में हुआ, जबकि परमाणु ऊर्जा जैसी सैन्य तकनीक का उपयोग बिजली बनाने में होने लगा। इसी तरह एआई भी अपने आप में गलत नहीं है। भारत में बढ़ती आबादी के साथ सामान और सेवाओं की सप्लाई बढ़ाना जरूरी होगा, और एआई इसमें बड़ी भूमिका निभा सकता है।

एआई को न खाने की जरूरत है और न रहने के लिए घर की, यह केवल इंसान की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। इसलिए एआई से डरने के बजाय इसे समझना और सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र में भी इसके सुरक्षित इस्तेमाल पर वैश्विक सहमति बनाई जा रही है।

जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है, युवा शक्ति और एआई मिलकर ही विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। हमें एआई की क्षमता को बहुत ज्यादा और इंसान की समझदारी को कम नहीं आंकना चाहिए। सूझ-बूझ और सही दिशा के साथ हम एआई के माध्यम से एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं।

यह भी पढ़ें- विचार: जिम्मेदार एआई में है मानवता का हित

यह भी पढ़ें- एआई: तकनीकी क्रांति का वरदान या मानव सभ्यता के लिए खतरा?