सिर्फ ठंड में ही क्यों मुंह से निकलती है भाप... गर्मियों में यह 'सफेद धुआं' कहां हो जाता है गुम?

लाइफस्टाइल डेस्क, नई दिल्ली। सोचिए, कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आप रजाई से निकलकर बाहर आते हैं और अचानक आपके मुंह से सफेद धुएं का एक बड़ा-सा गुबार निकलता है। बचपन में तो हम सबने दोस्तों के सामने शान झाड़ने के लिए यह किया है- बिना माचिस और बिना सिगरेट के 'फूंक' मारना और धुएं के छल्ले बनाना, लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आखिर यह धुआं आता कहां से है? क्या दिसंबर आते ही हमारे पेट में कोई अलाव जलने लगता है... और सबसे बड़ा सवाल किजून-जुलाई की गर्मी में यह 'जादू' गायब क्यों हो जाता है?

(Image Source: AI-Generated) हमारा शरीर है एक 'चलता-फिरता हीटर' सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारा शरीर 70% पानी से बना है। हमारे फेफड़े हमेशा नम रहते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं, तो सिर्फ हवा (कार्बन डाइऑक्साइड) ही बाहर नहीं आती, बल्कि उसके साथ हमारे शरीर की गर्मी और थोड़ी नमी भी बाहर आती है। यह नमी 'गैस' के रूप में होती है, इसलिए यह हमें दिखाई नहीं देती।

(Image Source: AI-Generated) ठंडी हवा और गर्म सांस का टकराव सर्दियों में बाहर का मौसम बहुत ठंडा होता है, जबकि हमारे शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस (98.6°F) होता है। जैसे ही आपके मुंह से निकली गर्म हवा बाहर की बर्फीली हवा से टकराती है, वह अचानक ठंडी हो जाती है। ठंड के कारण हवा में मौजूद वो 'अदृश्य नमी' तुरंत पानी की नन्ही-नन्ही बूंदों में बदल जाती है।