DDA Flats: दिल्ली में क्यों नहीं बिक रहे डीडीए के 34 हजार फ्लैट? भारी छूट के बाद भी नहीं मिले खरीदार
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। DDA Flats Scheme : एक डेढ़ दशक पहले तक भले ही राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) का फ्लैट पाने के लिए सिफारिशें तक लगती रही हों, लेकिन आज डीडीए के लिए अपने फ्लैटों को बेचना खासा मुश्किल हो गया है। तमाम प्रयास करने के बावजूद एक बड़ी तादाद में बने हुए ये फ्लैट बिक नहीं रहे।
हाल ही में संपन्न हुए संसद सत्र के दौरान कांग्रेसी सांसद बलवंत बासवंत वानखडे द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के जवाब में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। इसके मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बने डीडीए के 34,052 फ्लैट बिक नहीं पा रहे।
नरेला में डीडीए ने बनाए कितने फ्लैट?
इनमें से 31,487 फ्लैट अकेले नरेला में हैं। नरेला में डीडीए ने कुल 62,801 फ्लैट बनाए, लेकिन अभी तक 31,314 ही आवंटित हो पाए हैं। करीब 50 प्रतिशत (31,487) फ्लैट नहीं बिके पाए। इसकी मुख्य वजह मेट्रो नेटवर्क न होना और सुरक्षा संबंधी मुद्दे बताए जा रहे हैं।
नरेला के अलावा कुछ कुछ फ्लैट दिल्ली के अन्य इलाकों में भी बिना बिके हैं। यह फ्लैट विभिन्न श्रेणियों वाले हैं। इनमें ईडब्ल्यूएस, वन बीएचके, एलआइजी, एमआइजी और एचआइजी फ्लैट भी शामिल हैं। इन फ्लैटों को बेचने के लिए बीते कुछ सालों के दौरान डीडीए ने अनेक प्रयास किए, लेकिन बहुत कामयाबी नहीं मिली।
नरेला में तो डीडीए ने कई स्कीमें भी लॉन्च की, फ्लैटों की खरीद पर छूट दी, कनेक्टिविटी में सुधार किया, डीएमआरसी को नरेला तक मेट्रो के विस्तार करने के लिए आर्थिक मदद की और विशेष आवासीय योजना भी शुरू कीं। इसके बावजूद नरेला में काफी संख्या में फ्लैट बिना बिके हैं। हालांकि डीडीए के मुताबिक 2025-26 में आ रही कुछ नई आवासीय योजनाओं में फ्लैटों का यह बैकलाक कम होने की उम्मीद है।
डीडीए की नई आवासीय योजनाएं
हाल ही में डीडीए कड़कड़डूमा में टावरिंग हाइट्स योजना लाया है। इस योजना में कुल 1026 फ्लैट शामिल हैं। यह सभी फ्लैट्स 2बीएचके हैं। कर्मयोगी आवास योजना में डीडीए ने नरेला के ही 1168 फ़्लैट रखे हैं। नए साल में 3,666 फ्लैट वाली योजना लाई जाएगी। यह फ्लैट भी पॉकेट-11 नरेला में होंगे। इसमें 900 एचआईजी, 1750 एमआईजी और 1016 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट होंगे।
डीडीए पर 17,000 करोड़ की देनदारी
इतनी बड़ी संख्या में फ्लैट न बिकने की वजह से डीडीए पर करीब 17,000 करोड़ की देनदारी है। डीडीए पर 31 मार्च तक 16,987.98 करोड़ की देनदारी थी।
कहां कितने फ्लैट हैं बिना बिके
|जगह
|ईडब्ल्यूएस
|एचआइजी
|एलआइजी
|एमआइजी
|कुल
|नरेला
|3395
|1125
|24712
|2255
|31487
|कड़कड़डूमा
|498
|-
|-
|1026
|1524
|लोकनायक
|-
|-
|62
|160
|222
|सिरसपुर
|44
|-
|443
|-
|487
|द्वारका
|39
|-
|3
|24
|70
|नसीरपुर
|44
|-
|-
|-
|44
|आजादपुर
|66
|-
|-
|-
|66
|जसौला
|16
|-
|-
|-
|16
|रोहिणी
|50
|-
|27
|30
|112
|अशोकपहाडी
|-
|-
|14
|9
|23
|कुल
|4136
|1141
|25261
|3504
|34052
नोट - एसएफएस कैटेगिरी में कुल 10 फ्लैट, जिनमें चार द्वारका, एक वसंत कुंज और पांच रोहिणी में हैं।
तीन सालों में फिर डीडीए फ्लैटों की बिक्री (20 नवंबर 2025 तक की स्थिति)
- 2019-20 से 2021-22 तक बिके फ्लैट - 6423
- 2022-23 से 2024-25 में बिके फ्लैट - 20,247
- फ्लैटों की बिक्री में हुआ इजाफ - 214 प्रतिशत
(स्रोत : लोकनिवास)
