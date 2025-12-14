Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली में घर पाना आसान: DDA की नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च, मिलेंगी 25% छूट; पढ़ें कीमत सहित पूरी डिटेल

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:32 PM (IST)

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने दिल्ली में घर खरीदने वालों के लिए नई आवासीय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत फ्लैटों पर 25% तक की छूट मिलेगी। यह योजन ...और पढ़ें

    Hero Image

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने रविवार को कर्मयोगी आवास योजना लांच की है। (प्रतीकात्मक फोटो)

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। देश भर के सेवानिवृत और सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने रविवार को कर्मयोगी आवास योजना लांच की है। इसके पहले चरण में 1,168 फ्लैट शामिल किए गए हैं। फ्लैटों को सरकारी कर्मचारी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खरीद सकेंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत व सेवानिवृत सभी कर्मचारियों को इस योजना में फ्लैट खरीदने का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत इन सभी कर्मचारियों को 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।

    डीडीए अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत 19 दिसंबर से डीडीए वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किए जाएंगे। तभी से विस्तृत योजना ब्रोशर भी उपलब्ध हो जाएगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 14 जनवरी से श्रेणियों के अनुसार कर्मचारी फ्लैटों की बुकिंग करा सकेंगे।

    अधिकारियों ने बताया कि कई सरकारी कर्मचारियों को सरकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों व अपार्टमेंट में रहने की आदत बन जाती है। इसीलिए नरेला में सरकारी कर्मचारियों के लिए समर्पित एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैटों से जुड़ी यह आवासीय योजना लांच की गई है। इसमें कार्यरत सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत कर्मचारी शामिल होंगे।

    इन जगहों पर उपलब्ध होंगे फ्लैट

    अधिकारियों ने बताया कि नरेला के पाकेट नौ में सेक्टर-ए1 से ए4 में नए फ्लैट तैयार किए गए हैं। इसमें पूरी सोसाइटी में 1168 फ्लैटों को शामिल किया गया है। जिसमें थ्री बीएचके के एचआइजी फ्लैट, टू बीएचके के एमआइजी फ्लैट व एक कमरे के फ्लैटों को बनाया गया है। यह फ्लैट नए तैयार किए गए हैं।

    सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए है आवासीय योजना

    अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, नगर निकायों के विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए यह आवासीय योजना ला रहे हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली सरकार व अन्य राज्य सरकारों के सभी विभागों में कार्यरत व सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी फ्लैटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे और फ्लैटों को बुक करा सकेंगे।

    इतनी होगी फ्लैटों की कीमत

    अधिकारियों ने बताया कि फ्लैटों की कीमत की सूचना योजना के लांच होने के समय बताई जाएगी। इसमें टू बीएचके के फ्लैट एक करोड़ रुपये व इससे अधिक व थ्री बीएचके के फ्लैट दो करोड़ रुपये से अधिक की कीमत के होने की संभावना है।

    साढ़े तीन हजार फ्लैटों को किया जाएगा शामिल

    अधिकारियों ने बताया कि इस आवासीय योजना में नरेला में कुछ पाकेट के सेक्टरों में साढ़े तीन हजार फ्लैटों को शामिल किया जाएगा। पहले चरण में 1168 फ्लैटों के लिए पंजीकरण व बुकिंग प्रक्रिया शुरू होगी।