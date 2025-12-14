दिल्ली में घर पाना आसान: DDA की नई हाउसिंग स्कीम लॉन्च, मिलेंगी 25% छूट; पढ़ें कीमत सहित पूरी डिटेल

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। देश भर के सेवानिवृत और सेवारत सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने रविवार को कर्मयोगी आवास योजना लांच की है। इसके पहले चरण में 1,168 फ्लैट शामिल किए गए हैं। फ्लैटों को सरकारी कर्मचारी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खरीद सकेंगे।

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत व सेवानिवृत सभी कर्मचारियों को इस योजना में फ्लैट खरीदने का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत इन सभी कर्मचारियों को 25 प्रतिशत की छूट भी मिलेगी।



डीडीए अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत 19 दिसंबर से डीडीए वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किए जाएंगे। तभी से विस्तृत योजना ब्रोशर भी उपलब्ध हो जाएगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 14 जनवरी से श्रेणियों के अनुसार कर्मचारी फ्लैटों की बुकिंग करा सकेंगे।



अधिकारियों ने बताया कि कई सरकारी कर्मचारियों को सरकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों व अपार्टमेंट में रहने की आदत बन जाती है। इसीलिए नरेला में सरकारी कर्मचारियों के लिए समर्पित एक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में फ्लैटों से जुड़ी यह आवासीय योजना लांच की गई है। इसमें कार्यरत सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत कर्मचारी शामिल होंगे।

इन जगहों पर उपलब्ध होंगे फ्लैट अधिकारियों ने बताया कि नरेला के पाकेट नौ में सेक्टर-ए1 से ए4 में नए फ्लैट तैयार किए गए हैं। इसमें पूरी सोसाइटी में 1168 फ्लैटों को शामिल किया गया है। जिसमें थ्री बीएचके के एचआइजी फ्लैट, टू बीएचके के एमआइजी फ्लैट व एक कमरे के फ्लैटों को बनाया गया है। यह फ्लैट नए तैयार किए गए हैं।

सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए है आवासीय योजना अधिकारियों ने बताया कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पीएसयू, नगर निकायों के विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी और सेवानिवृत कर्मचारियों के लिए यह आवासीय योजना ला रहे हैं। इसमें दिल्ली पुलिस, दिल्ली नगर निगम, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, दिल्ली सरकार व अन्य राज्य सरकारों के सभी विभागों में कार्यरत व सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी फ्लैटों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया में हिस्सा ले सकेंगे और फ्लैटों को बुक करा सकेंगे।

इतनी होगी फ्लैटों की कीमत अधिकारियों ने बताया कि फ्लैटों की कीमत की सूचना योजना के लांच होने के समय बताई जाएगी। इसमें टू बीएचके के फ्लैट एक करोड़ रुपये व इससे अधिक व थ्री बीएचके के फ्लैट दो करोड़ रुपये से अधिक की कीमत के होने की संभावना है।