    DDA की कर्मयोगी आवास योजना का ब्रोशर जारी, 14 जनवरी से शुरू होगी बुकिंग; 25% तक मिलेगी छूट

    By Sanjeev Gupta Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 06:39 PM (IST)

    दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने कर्मयोगी आवास योजना का ब्रोशर जारी किया है, जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को फ्लैटों की खरीद पर 25% छूट मिलेगी। 14 जन ...और पढ़ें

    Hero Image

    डीडीए ने कर्मयोगी आवास योजना का ब्रोशर जारी कर दिया।

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने कर्मयोगी आवास योजना का ब्रोशर जारी कर दिया है। डीडीए ने सभी सरकारी कर्मचारियों से कहा है कि यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो ब्रोशर पढ़ लें। फ्लैट पहले आओ पहले पाओ के तहत मिलेंगे। इनकी बुकिंग 14 जनवरी को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी। सरकारी कर्मचारियों को फ्लैटों की खरीद पर 25 प्रतिशत छूट का लाभ भी मिलेगा।

    यह योजना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए है। योजना के तहत रजिस्ट्रेशन अभी करवाया जा सकता है। साथ ही योजना में सैंपल फ्लैट भी देखे जा सकते हैं। योजना में पॉकेट नौ, सेक्टर ए वन से ए चार नरेला के फ्लैट शामिल किए गए हैं। इसमें वन बीएचके, टू बीएचके और थ्री बीएचके फ्लैट शामिल हैं। योजना 31 मार्च 2026 को बंद हो जाएगी।

    थ्री बीएचके फ्लैट बुकिंग के लिए दस लाख, टू बीएचके के लिए चार लाख और वन बीएचके लिए बुकिंग अमाउंट 50 हजार रुपये है। सभी फ्लैट रहने के लिए तैयार हैं। डीडीए के मुताबिक डिमांड कम अलाटमेंट लेटर जारी होने के 60 दिनों में फ्लैट की पूरी कीमत देनी होगी। इसके बाद भी 30 दिन तक फ्लैट की कीमत दी जा सकती है, लेकिन इस पर 10 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज लगेगा।

    डीडीए के मुताबिक आमतौर पर फ्लैट बुक करवाने के 24 घंटों में डिमांड कम अलाटमेंट लेटर जारी कर दिया जाता है। यह आनलाइन ही जारी होगा। इसकी जानकारी आवेदन को एसएमएस और ईमेल के जरिए दी जाएगी। योजना में कुल 1168 फ्लैट हैं। वन बीएचके फ्लैट की कीमत छूट के बाद 34.03 से 34.26 लाख रुपये, टू बीएचके की कीमत 79.81 से 88.16 लाख और थ्री बीएचके की कीमत 1.14 से 1.27 करोड़ रुपये है।

