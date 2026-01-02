Language
    दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का क्षत-विक्षत शव, आत्महत्या की आशंका

    By Shamse Alam Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:17 AM (IST)

    होलंबी कलां और नरेला रेलवे स्टेशन के बीच 31 दिसंबर की शाम एक अज्ञात युवक का क्षत-विक्षत शव मिला। प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, ...और पढ़ें

    रेलवे ट्रैक पर मिला युवक का शव। प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। होलंबी कलां और नरेला रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर 31 दिसंबर की शाम एक युवक का शव संदिग्ध हालात में मिला है। शव की स्थिति को देखते हुए प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।

    हालांकि मृतक के पास से न तो कोई सुसाइड नोट मिला है और न ही पहचान से संबंधित कोई दस्तावेज, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। रेलवे पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

    पुलिस ट्रेन चालकों से कर रही संपर्क

    जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने देखा कि युवक का शव ट्रैक के बीच पड़ा था और उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। पुलिस ने शव की तलाशी ली, लेकिन कोई पहचान पत्र बरामद नहीं हुआ।

    घटना की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीमों ने साक्ष्य जुटाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। पुलिस अब यहां से गुरजने वाली ट्रेनों के चालकों से भी संपर्क कर रही है।

    नहीं हो सकी युवक की पहचान

    मृतक की पहचान के लिए दिल्ली के सभी थानों के साथ-साथ आसपास के राज्यों की पुलिस को भी सूचना दी गई है। इसके अलावा नजदीकी बस्तियों में पूछताछ की जा रही है, लेकिन एक जनवरी की देर रात तक युवक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि शिनाख्त होने के बाद ही घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सकेगी। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

