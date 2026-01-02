दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात युवक का क्षत-विक्षत शव, आत्महत्या की आशंका

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। होलंबी कलां और नरेला रेलवे स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक पर 31 दिसंबर की शाम एक युवक का शव संदिग्ध हालात में मिला है। शव की स्थिति को देखते हुए प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है।

हालांकि मृतक के पास से न तो कोई सुसाइड नोट मिला है और न ही पहचान से संबंधित कोई दस्तावेज, जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। रेलवे पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ट्रेन चालकों से कर रही संपर्क जानकारी के मुताबिक 31 दिसंबर की शाम सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने देखा कि युवक का शव ट्रैक के बीच पड़ा था और उसका सिर बुरी तरह कुचला हुआ था। पुलिस ने शव की तलाशी ली, लेकिन कोई पहचान पत्र बरामद नहीं हुआ।