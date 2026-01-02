Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दिल्ली में कोहरा बना आफत, आज भी फ्लाइट्स और 45 से ज्यादा ट्रेनें लेट; ये रही लिस्ट

    By Santosh Kumar Singh Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 09:45 AM (IST)

    कड़ाके की ठंड और कोहरे के कारण फ्लाइट्स और ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ा है। दिल्ली में शुक्रवार को 45 से अधिक ट्रेनें दो घंटे से ज्यादा देरी से चल रह ...और पढ़ें

    Hero Image

    कोहरे ने रोकी फ्लाइट्स और ट्रेनों की रफ्तार। सोशल मीडिया

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच यात्रियों की परेशानी बनी हुई है। शुक्रवार को भी कोहरे की वजह से कई फ्लाइट्स और 45 से ज्यादा ट्रेनों में देरी देखने को मिली है। वह दिल्ली व देश के अन्य राज्यों में कोहरा पड़ने के कारण ट्रेनों की आवाजाही बुरी तरह से प्रभावित हुई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शुक्रवार को भी दिल्ली आने वाली भुवनेश्वर राजधानी, रांची राजधानी सहित 45 से अधिक ट्रेनें दो घंटे से अधिक विलंब से चल रही हैं। कई ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव करना पड़ा है।

    नई दिल्ली-दरभंगा हमसफर विशेष सवा छह घंटे, नई दिल्ली-सोगरिया (कोटा) सुपरफास्ट एक्सप्रेस-दो घंटे, नई दिल्ली-लखनऊ गोमती एक्सप्रेस डेढ़ घंटे के विलंब से चलेगी। शाम तक कुछ अन्य ट्रेनों के प्रस्थान समय में बदलाव होने की संभावना है।

    वहीं, लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ ही कई लोकल ट्रेनें भी विलंब से चल रही हैं, जिससे सुबह अपने कार्यस्थल पर पहुंचने में लोगों को परेशानी हो रही है।

    यह भी पढ़ें- दिल्ली-NCR के लोगों को पॉल्यूशन और ठंड से राहत नहीं, AQI 'बहुत खराब'; स्मॉग ने बढ़ाई मुश्किलें

    रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की परेशानी कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन के लिए अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की गई है, जिससे कि इन्हें समय पर चलाया जा सके। इसके साथ ही कंट्रोल रूम बनाकर स्थिति पर नजर रखी जा रही है।