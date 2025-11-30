साउथ दिल्ली के आया नगर में अधेड़ की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी

जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र स्थित आया नगर में रविवार तड़के अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया।

आरोपित का पता लगाने के लिए आस-पास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सुबह 6.25 बजे आया नगर में फायरिंग और एक व्यक्ति घायल होने की सूचना मिली।

टीम मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति गोली लगने से मृत पड़ा था। मृतक की पहचान आया नगर निवासी 52 वर्षीय रतन के रूप में हुई है। हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

यह भी पढ़ें- Delhi News: बरात में डांस के दौरान चली गोली, सिर में लगने से नाबालिग की मौत

यह भी पढ़ें- जहांगीरपुरी के पार्क में भ्रूण मिलने से मचा हड़कंप, सामाजिक दबाव में फेंकने का शक; जांच में जुटी पुलिस

यह भी पढ़ें- दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता: कुख्यात नशा तस्कर जफर हुसैन गिरफ्तार, बेल के दौरान हुआ था फरार