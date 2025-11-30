Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साउथ दिल्ली के आया नगर में अधेड़ की गोली मारकर हत्या, इलाके में फैली सनसनी

    By Rais Rais Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 10:35 AM (IST)

    दिल्ली के साउथ इलाके के आया नगर में एक अधेड़ व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्यारों की तलाश जारी है। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पुलिस टीम जांच में जुटी। फोटो- जागरण

    जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साउथ दिल्ली के फतेहपुर बेरी थाना क्षेत्र स्थित आया नगर में रविवार तड़के अधेड़ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया।

    आरोपित का पता लगाने के लिए आस-पास के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक सुबह 6.25 बजे आया नगर में फायरिंग और एक व्यक्ति घायल होने की सूचना मिली।

    WhatsApp Image 2025-11-30 at 10.27.19 AM

    टीम मौके पर पहुंची तो एक व्यक्ति गोली लगने से मृत पड़ा था। मृतक की पहचान आया नगर निवासी 52 वर्षीय रतन के रूप में हुई है। हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

    यह भी पढ़ें- Delhi News: बरात में डांस के दौरान चली गोली, सिर में लगने से नाबालिग की मौत

    यह भी पढ़ें- जहांगीरपुरी के पार्क में भ्रूण मिलने से मचा हड़कंप, सामाजिक दबाव में फेंकने का शक; जांच में जुटी पुलिस

    यह भी पढ़ें- दिल्ली क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता: कुख्यात नशा तस्कर जफर हुसैन गिरफ्तार, बेल के दौरान हुआ था फरार

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें