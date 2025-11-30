Delhi News: बरात में डांस के दौरान चली गोली, सिर में लगने से नाबालिग की मौत
दिल्ली के एमएस पार्क इलाके में एक शादी समारोह में नाचते समय हर्ष फायरिंग के दौरान एक नाबालिग लड़के के सिर में गोली लग गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हर्ष फायरिंग पर रोक के बावजूद, ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। इस घटना से शादी की खुशी मातम में बदल गई और परिवार सदमे में है।
जागरण संवाददाता, पूर्वी दिल्ली। एमएस पार्क इलाके में सामुदायिक भवन में शनिवार रात एक शादी समारोह था। घुड़चढ़ी के दौरान लोग नाच रहे थे। उसी दौरान किसी ने गोली चला दी। गोली एक राहगीर नाबालिग के सिर में जा लगी। गोली लगने से 14 साल के साहिल की मौत हो गई। पुलिस पता लगा रही है गोली किसने चलाई।
प्राथमिक जानकारी के मुताबिक, दिल्ली के सुल्तानपुरी से बरात आई थी। सामुदायिक भवन के पास ही थाना स्थित है। शादी में शामिल सीआईएसएफ के हेड कॉन्स्टेबल को पुलिस ने हिरासत में लिया। जान गंवाने वाले कि उम्र 17 वर्ष है। पुलिस ने हेड कॉन्स्टेबल के पास से पिस्टल बरामद की। आशंका है नाबालिग शादी में पैसे लूट रहा था। इसको लेकर उसका हेड कॉन्स्टेबल से विवाद हो गया। गुस्से में हेड कॉन्स्टेबल ने गोली मार दी।
