जहांगीरपुरी के पार्क में भ्रूण मिलने से मचा हड़कंप, सामाजिक दबाव में फेंकने का शक; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली। जहांगीरपुरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात सी-डी पार्क से एक भ्रूण मिला। पार्क में टहलने आए लोगों द्वारा दी गई सूचना पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और भ्रूण को सुरक्षित रखवाकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। लोकलाज या सामाजिक दबाव के चलते किसी ने भ्रूण को पार्क में फेंककर छोड़ दिया, ऐसी आशंका जताई जा रही है।

उत्तर-पश्चिम जिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार रात करीब नौ बजे पुलिस को सी-डी पार्क में नवजात का शव पड़े होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और वहां मौजूद लोगों से प्राथमिक जानकारी जुटाई। पता चला कि कुछ लोग पार्क में घूमते समय भ्रूण पर नजर पड़ी और उन्होंने तुरंत पुलिस को खबर दी।

परीक्षण के लिए भेजा पुलिस टीम ने घटनास्थल की बारीकी से जांच करते हुए भ्रूण को कब्जे में लेकर संबंधित विभाग को परीक्षण हेतु भेज दिया। पुलिस की प्राथमिक जांच में यह संभावना सामने आई है कि आसपास के ही किसी दंपती या व्यक्ति ने सामाजिक दबाव, डर या अपराधबोध के कारण भ्रूण को पार्क में फेंका होगा। इस संवेदनशील मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अब साक्ष्य जुटाने में पूरी तरह सक्रिय है।

घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि आरोपी तक पहुंचा जा सके। साथ ही पास के अस्पतालों, क्लीनिकों और दाइयों से भी यह जानकारी जुटाई जा रही है कि कहीं हाल के दिनों में किसी गर्भपात या प्रसव से संबंधित कोई मामला रिपोर्ट तो नहीं हुआ।